E pa ovakvoga ga još nismo vidjeli! Brad Pitt šokirao izgledom: 'Što mu je s licem?'

Holivudska ikona Brad Pitt (61) postao je meta komentara i podsmijeha na društvenim mrežama nakon što se pojavio u javnosti s potpuno novim izgledom koji je, čini se, iznenadio i njegove najvjernije obožavatelje.

Slavni glumac viđen je na bejzbol utakmici u Los Angelesu, u društvu basista benda Red Hot Chili Peppers, Flea (63). Pitt je nosio bijelu majicu dugih rukava s logom Dodgersa, dok je glazbenik odjenuo ljubičastu majicu LA Lakersa i plavu kapu s istim sportskim simbolom.

Ipak, ono što je najviše privuklo pozornost bila je glumčeva fizička transformacija - kratko ošišana plava kosa, izraženi brkovi i vidljivo crvenilo od sunca. Fotografije s utakmice brzo su se proširile internetom, a korisnici društvenih mreža imali su podijeljene reakcije.

Val reakcija na društvenim mrežama

Jedni su ga zadirkivali, pišući komentare poput: „Nadam se da koristi kremu sa zaštitnim faktorom!“ „Ima li ovaj čovjek ogledalo?“, "Što mu je s licem", „Brade, brkovi nisu tvoj stil — odmah ih obrij!“ No, bilo je i onih koji su ga branili i hvalili: „Brad Pitt je i dalje prelijep čovjek“, „Izgleda senzacionalno, bez obzira na promjenu!“

Te večeri na tribinama su bili i brojni poznati, među kojima princ Harry i Meghan Markle, koji su također nosili Dodgers kape, zatim LeBron i Savannah James, Sydney Sweeney, Chris Pine, Dax Shepard, Jason Bateman i Ken Jeong.

Brad trenutno snima film „Avanture Cliffa Bootha“ u kojem ponovno tumači ulogu kaskadera i ratnog veterana Cliffa Bootha, lika kojeg je prvi put zaigrao u Tarantinovom hitu „Bilo jednom u Hollywoodu“ iz 2019. godine. Upravo mu je ta uloga donijela Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu 2020. godine.

U novom projektu koji Quentin Tarantino opisuje kao „novo poglavlje iz života tog lika“, Pitt ponovno surađuje s Leonardom DiCaprijem koji glumi njegovog najboljeg prijatelja Rika Daltona.

