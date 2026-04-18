Dvije godine nakon šokantne rastave Natalie Portman očekuje treće dijete

"Jako sam zahvalna. Znam da je to takva privilegija i čudo", rekla je Oscarom nagrađena glumica Natalie Portman Harper's Bazaaru, kojem je otkrila vijesti. "Tanguy i ja smo jako uzbuđeni."

Portman (44) je rekla da je njezina perspektiva o trudnoći uvijek bila oblikovana njezinim odrastanjem u obitelji liječnika za plodnost.

"Odrastala sam slušajući kako je teško zatrudnjeti", rekla je časopisu dodavši: "Imam toliko ljudi koje volim i koji se toliko muče."

Portman je kazala da ima više energije nego što je očekivala, dodavši da cijeni svaki trenutak jer će joj to vjerojatno biti posljednja trudnoća.

Podsjetimo, Natalie Portman udala se za plesnog koreografa Benjamina Millepieda 2012. godine nakon što su se upoznali na snimanju filma "Crni labud", a rastali su se 2024. godine nakon što su u javnost procurile informacije o bračnoj nevjeri Millepieda. U dvanaest godina braka dobili su dvoje djece, sina Alepha i kćer Amaliju.

Zvijezda "Crnog labuda" i "Thora" dobitnica je puno nagrada, uključujući Oscara, nagradu BAFTA i dva Zlatna globusa.

Jedan od najiščekivanijih filmova Natalie Portman u 2026. godini crna je komedija "Galeristica" koju je režirala Cathy Yan, a uz Portman glumi Jenna Ortega, Sterling K. Brown i Catherine Zeta-Jones.

