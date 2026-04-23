Đurđica Barlović imala je samo 42 godine kada je preminula, sin se sada prisjetio kobnog dana

Đurđica Barlović, jedna od najpoznatijih pjevačica bivše Jugoslavije i članica legendarnog benda Novi fosili, danas bi proslavila svoj 76. rođendan. Nažalost, preminula je iznenada 1992. godine, u 42. godini.

Tragičan događaj zbio se 26. kolovoza 1992. godine, dok je Đurđica ljetovala s obitelji na otoku Pagu. Tijekom kupanja osjetila je iznenadnu bol u prsima, zbog koje je hitno prebačena u bolnicu u Zadar. Nažalost, drugi srčani udar bio je koban. Đurđica je iza sebe ostavila sinove Hrvoja i Bornu, koji su tada imali samo 11 i 4 godine.

Sada se povodom majčina rođendan Hrvoje Barlović prisjetio tog dana.

"Naravno da se jasno sjećam tog dana. Bili smo na Pagu gdje smo godinama zajedno odlazili, otkad znam za sebe sam tamo. Prije smo proskijali na vodi nego na snijegu. Mama je naučila skijati na vodi i taj dan je skijala, a zatim sjela na plažu jer joj je bilo loše. Tata, liječnik, prepoznao je znakove infarkta vrlo brzo, stavio je na gliser i odvezao u Pag u stanicu Hitne", rekao je Hrvoje Barlović za Index i dodao:

"Zatim su je kolima hitne odvezli u Zadar. Stigli su u bolnicu za pola sata, međutim ona je imala jak infarkt koji tada medicina nije mogla pokriti. Bila je živa još neko vrijeme u bolnici, nije gubila svijest, a onda je preminula", dodao je.

