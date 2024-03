Velška pjevačica Duffy (39) osvojila je Grammyja, tri Brit Awardsa i nagradu Ivor Novello, a 2011. godine bila je na vrhuncu slave. Svi se i danas sjećaju njezinog velikog hita "Mercy".

Kada je objavila da uzima pauzu od karijere, svi su bili u šoku. No ona nije dala objašnjenje.

Godinama je šutjela o razlozima svog odlaska, a 2020. godine odlučila je na Instagramu progovoriti o tome.

"Istina je, i molim vas vjerujte mi da sam sada dobro i na sigurnom, bila sam silovana i drogirana i držana u zatočeništvu nekoliko dana. Naravno, preživjela sam", rekla je tada.

Otkrila je i kako je bila drogirana za svoj rođendan, a nakon toga odvedena u drugu zemlju, gdje je pretrpjela zastrašujuća četiri tjedna muke.

"Silovanje je poput živog ubojstva. Živ si, ali mrtav. Sve što mogu reći je da je trebalo jako dugo vremena da skupim slomljene dijelove sebe, ponekad se činilo da nema kraja", objasnila je Duffy.

Bila je u životnoj opasnosti

Rekla je i kako je nakon pretrpljenog seksualnog napada bila u životnoj opasnosti.

"Nisam se osjećala sigurnom da odem na policiju. Osjećala sam da ću biti mrtva ako išta pođe po zlu, a on bi me ubio. Nisam mogla riskirati da budem u vijestima tijekom opasnosti", napisala je Duffy na svom blogu 2020.

Priznala je i kako se borila sa suicidalnim mislima te je razmišljala i o promjeni imena, s kojim bi pobjegla u drugu zemlju.

Foto: Profimedia

"Nekad ne bi druge vidjela tjednima i tjednima i ostala bih sama. Skinula bih pidžamu i bacila je u vatru i obukla drugi komplet. Kosa bi mi se toliko zamrsila jer je nisam češljala, a dok sam tugovala, svu sam je odrezala", rekla je.

Ono što ju je potaknulo da progovori o svojoj priči, bilo je proglašenje Harveya Weinsteina krivim za seksualno nasilje.

"Sada mogu ostaviti ovo desetljeće iza sebe. Tamo gdje prošlost i pripada. Nadam se da nema više ‘pitanja o tome što se dogodilo s Duffy‘, sada znate… i slobodna sam", zaključila je tada pjevačica.

Razvod roditelja

Duffy je odrastala u selu Neyfn, u Sjevernom Walesu, s majkom Joyce i tatom Allanom Evansom, koji su imali velikih poteškoća u braku pa su se odlučili razvesti.

"Pokušali su se rastati kad sam imala šest godina, ali sam toliko plakala da su ostali zajedno. To je bilo jako okrutno od mene, zaista, ali moja mama je divna žena i nije nas htjela povrijediti Napokon su se razdvojili kad sam imala devet godina.

Foto: Profimedia

Kao djeca, nismo bili svjesni emocionalne strane toga, ali pretpostavljam da je došlo do priličnog preokreta. Svi su pričali o tome, ali mislim da je moja mama učinila pravu stvar jer je otišla. Sjećam se da je moj tata bio jako uzrujan", rekla je Duffy jednom prilikom za Mail On Sunday.

Pokušaj ubojstva

Joyce se 1996. godine udala za novog partnera Phillipa Smitha, pa je s Duffy i njezinim sestrama Katy i Kelly otišla živjeti s njim i s njegovo četvero djece. No, njihov zajednički život nije dugo bio bajan. Godinu dana nakon što su se preselili, policija im je jednu večer pokucala na vrata, rekavši im da je Phillipova bivša supruga Dawn pokušala unajmiti ubojicu da ga ubije.

"Dawn je pristala platiti oko 3000 funti lokalnom čovjeku, Robertu Reesu, da me ubije", rekao je Philip kasnije za Mirror.

Foto: Profimedia

Duffy i ostatak obitelji bili su primorani preseliti u sigurnu kuću. Tamo je bila sve do uhićenja Dawne i njezinog supruga Marca Watsona. Godine 1998. osuđena je za nagovaranje na ubojstvo na tri i pol godine zatvora.

"Bila sam tako prestravljena. Osjećala sam se tako loše", prisjetila se pjevačica tog razdoblja za The Sun ranije.

Nisu se uklapale

Duffy se nikada nije prilagodila životu s mamom i očuhom te činjenicom da mora otići daleko od svog oca. Njezina tuga zbog toga je bila toliko jaka da mu je prije odlaska iz njegove kuće, na zidu mu je napisala "Volim te, tata".

Foto: Profimedia

Duffy i njezine sestre u novoj školi su se teško uklapale, jesu ih kolege smatrali čudakinjama zbog velškog govora. No, ni s djecom očuha nije bilo ništa drugačije.

"Ako ste imali čokoladicu koju ste kupili s nešto novca koji ste pronašli, onda je u kući došlo do bijesa", prisjetila se.

Problematična tinejdžerica

Duffy je bilo toliko loše da je s 15 godina odlučila pobjeći od kuće i vratila se u Nefyn, kako bi živjela s ocem.

"Bilo je to užasno. Ja, moje dvije sestre i moja mama držale smo se zajedno u dobrim i lošim prilikama, a kad sam otišla, bilo je kao da sam rekla: ‘Je*ite se. Ali jednostavno sam morala nešto učiniti jer me ubijalo to što živim tamo", rekla je Duffy.

Foto: Profimedia

Za Daily Mail priznala je kako je od tada do 18. godine bila vrlo problematična tinejdžerka.

"Od 15. do 18. godine radila sam sve – piercing tijela, išla na 48-satne zabave na plaži, noću krala nečiji čamac i veslala s jednog mjesta na drugo dok sam bila pijana", prisjetila se za Mail.

Sramila se svog uspjeha

Kratko je studirala na Sveučilištu Chester, a nakon odustajanja radila je kao konobarica i prodavačica u trgovini s odjećom te napisala neke pjesme, koje bi ju s vremenom učinile zvijezdom.

Godine 2003. pojavila se na veleškom talent showu Waefactoru, a četiri godine nakon potpisala je diskografski ugovor. Njezin debitantski album "Rockferry" doživio je veliki uspjeh 2008. godine. Postao je četvrti najprodavaniji album i prodan je u devet milijuna primjeraka.

Početkom uspjeha, pjevačica se osjećala vrlo posramljeno.

Foto: Profimedia

"Osjećam se prilično posramljeno i sramežljivo zbog svega toga i prilično sam uplašena… Željela sam da album bude kako treba, ali zapravo nisam htjela biti povezana s njim jer nisam ponosna na sebe. Nikad nisam bila ponosna na sebe. Imam još puno toga za napraviti", ispričala je.

Na dodjeli Brit Awards 2009. osvojila je tri do četiri nagrade te tim e pobijedila velike zvijezde, poput Amy Winehouse i Lily Allen. No, ni taj uspjeh ju nije baš veselio. Iste godine pojavila se u reklami za Coca-Colu Zero u kojoj je pjevala dok se vozila biciklom kroz supermarket, a mnogi su joj se rugali zbog toga.

Zbog silnog pritiska i stresa Duffy je skoro odustala od slave.

Ružne ljubavne priče

Ni njezin ljubavni život nije bio puno bolji. Bila je petogodišnjoj vezi s promotorom Markom Durstonom, a završila je nakon što joj je priznao da ju je varao.

"Mislila sam da me cijeni. Pitala sam ga da mi otkrije svoje skrivene tajne i sve je izašlo na vidjelo, tako da nisam mogla biti s njim više", rekla je.

Foto: Profimedia

Kasnije je Duffy prohodala s velškim međunarodnim ragbijašem Mikeom Phillipsom, s kojim je bila dvije godine. U to vrijeme izvor je tvrdio da su njihove svađe postajale sve češće pa je prekid nazvao "vrlo sretnom i tužnom situacijom". Nakon toga, svoje veze je držala u privatnosti.

