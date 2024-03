Starleta Katie Price (45) gostovala je u podcastu "How To Fail Elizabeth Day", gdje je progovorila o svojim teškim situacijama koje je proživjela i koje su joj ostavile velike traume. Jedno od njih bilo je silovanje, koje se dogodilo kad je imala samo sedam godina.

"Silovana sam u parku kad sam imala sedam godina. Jednom su me zamalo i oteli kada sam radila s jednim fotografom kojemu je policija pokucala na vrata. Naime, drogirao je djevojke milk shakeovima, ali ja to nikad nisam pila kada bi mi ponudio. Jednog dana mi je rekao: 'Želim da budeš gola u bijeloj mokroj košulji'. Prvo sam odbila, ali kasnije sam ipak prihvatila", rekla je Price.

Jedan dečko ju zlostavljao, a drugi prevario

Nakon toga je ispričala kakvi su joj bili dečki.

"Prvi dečko me pretukao, poderao mi je odjeću i morala sam gola ići zvati mamu, a drugi me prevario", ispričala je.

"Nitko od njih nije bio zdrav, a vi postajete nesigurni i to postaje toksično. Da muškarci nisu bili u mom životu, ne bi se dovela do bankrota niti bih bila psihički zlostavljana. To ima veze s muškarcima. Silovanje me nije toliko mučilo sve dok nisam radila intervju s Piersom Morganom, kada mi je postalo neugodno. Plakala sam jer nikad nisam o tome razmišljala, ali očito mi je smetalo", otkrila je Katie.

Slaba na muškarce

Još 2021. godine Katie je u intervjuu za The Sunday Times Magazine otkrila kako su takve traume utjecale na njezine kasnije odnose s muškarcima.

"Ono što mi se dogodilo kao djetetu, također je dio toga. Kažu da sam zato slaba na muškarce", rekla je i dodala da joj je majka uvijek bila tu te da joj je čuvala leđa.

"Znala se pojaviti u mojoj kući i rekla bi mom dečku: 'Imaš li posao ili ćeš se samo baciti na moju kći?' Nemilosrdna je i ispada da je uvijek u pravu", ispričala je Katie.

Teški napad na njezinu obitelj

Kasnije se osvrnula i na teški napad, koji je doživjela njezina obitelj u Južnoj Africi 2018. godine. Putovali su iz Johannesburga u Svazi, u jednom trenutku su napadači došli do vozila i izbacili ih van. Ukrali su im prijenosna računala, gotovinu, putovnice, fotoaparate, nakit, putovnice. Nikada nisu uhićeni.

"Dok su držali pištolje uperene u nas, jedan tip me je neprimjereno dodirivao na stražnjem sjedalu. Kći je završila na psihoterapiji", ispričala je.

Na kraju je progovorila i o tome da joj je dijagnosticiran ADHD. "Donosim pogrešne odluke. Naivna sam", zaključila je.

