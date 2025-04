Dudley iz 'Harryja Pottera' danas je uspješniji i od samog Harryja Pottera. Znate li kako izgleda?

Svi znamo tko je bio Dudley Dursley – razmaženi, zlobni rođak Harryja Pottera, sinonim za sve ono što ne valja. Uvijek s previše kolača i premalo empatije, Dudley je godinama terorizirao svog čarobnjačkog rođaka. Ali ono što možda niste znali jest da je glumac koji ga je utjelovio, Harry Melling, danas jedan od najzanimljivijih i najcjenjenijih britanskih glumaca svoje generacije, uspješniji i od tri glavna čarobnjaka iz popularnog serijala.

Foto: Profimedia Harry Melling

Harry Melling imao je samo deset godina kad je prvi put obukao Dudleyevu školsku uniformu i uselio u kuću broj četiri, Privet Drive. Tijekom godina snimanja filmova, glumac je prošao značajnu fizičku transformaciju, toliko značajnu da je u kasnijim nastavcima gotovo bio neprepoznatljiv. Zapravo, producenti su u jednom trenutku čak razmatrali zamijeniti ga, ali on se ipak vratio kao mršaviji, zreliji Dudley u Redu feniksa i Darovima smrti.

Nakon Harryja Pottera, Melling je na neko vrijeme nestao iz očiju javnosti, ne zato što je odustao, već zato što je odlučio ozbiljno graditi glumačku karijeru, daleko od etikete "onog klinca iz Harryja Pottera".

Za razliku od mnogih bivših dječjih glumaca, Harry Melling nije jurio uloge u blockbusterima. Umjesto toga, posvetio se kazalištu – i to ozbiljnom, klasičnom kazalištu. Nastupao je na West Endu i u Royal Shakespeare Company, gdje je glumio u predstavama poput Hamleta, Kralja Leara i Mother Courage.

Njegova scenska prisutnost, izražajnost i nevjerojatna sposobnost transformacije donijeli su mu priznanje među kritičarima, ali i među redateljima.

Foto: Profimedia Harry Melling

Povratak na ekran

Posljednjih godina Melling se tiho, ali snažno, vratio pred kamere. Publika ga je prepoznala u Netflixovim hitovima poput "The Queen’s Gambit", gdje je igrao sramežljivog šahistu Harryja Beltika, i u filmovima braće Coen, poput "The Ballad of Buster Scruggs" i "The Tragedy of Macbeth". Njegove uloge bile su drugačije, kompleksne, često ekscentrične – i sve redom izvanredne.

Godine 2024. je glumio u hvaljenom povijesnom trileru "The Pale Blue Eye" uz Christiana Balea, čime je još jednom potvrdio da je postao ozbiljan glumac s karijerom u usponu.

Foto: Profimedia Harry Melling skroz lijevo u durštvu kolega iz filma "The Pale Blue Eye"

O privatnom životu ne govori

Melling o svom privatnom životu govori rijetko. Nema Instagram, ne dijeli "selfieje s premijera", ne pojavljuje se na eventima. Umjesto toga, vodi tih i miran život, uglavnom u Londonu, gdje radi, piše i povremeno režira.

"Nevjerojatno sam zahvalan na iskustvu Harryja Pottera, ali mislim da je moj pravi posao počeo tek nakon toga", rekao je jednom prilikom.

