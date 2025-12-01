Drele naglo otkazao sve aktivnosti: Bolest ga prisilila na odmor
Neočekivani zdravstveni problemi Dreleta privremeno ga udaljavaju od javnih nastupa, no poručio je da se brzo vraća
Popularni voditelj Davor Dretar Drele (59) morao je iznenada odustati od svih planiranih aktivnosti zbog zdravstvenih problema. Naime, suočio se s upalom pluća koja ga je prisilila na odmor. O svemu je izvjestio na svom Facebook profilu.
Voditeljica talk-showa kod koje je trebao gostovati, Marijana Perinić izjavila je: 'Naš dragi Davor Dretar Drele je nažalost zbog zdravstvenih razloga morao odgoditi gostovanje na prosinačkoj ženskoj priči, ali nam zato sigurno dolazi u 2026!'.
Organizatori su brzo reagirali, te će 2.12. umjesto njega doći Mario Valentić, profesor kineziologije i glumac, dok Drele najavljuje da će svoje gostovanje nadoknaditi čim se oporavi.
I dok Drele miruje i ozdravlja, fanovi i kolege mu šalju podršku sa svih strana. Svi s nestrpljenjem očekuju njegov povratak, a kada se vrati, sigurno će opet oduševljavati publiku svojim prepoznatljivim humorom.
