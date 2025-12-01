Drele naglo otkazao sve aktivnosti: Bolest ga prisilila na odmor

Popularni voditelj Davor Dretar Drele (59) morao je iznenada odustati od svih planiranih aktivnosti zbog zdravstvenih problema. Naime, suočio se s upalom pluća koja ga je prisilila na odmor. O svemu je izvjestio na svom Facebook profilu.

Voditeljica talk-showa kod koje je trebao gostovati, Marijana Perinić izjavila je: 'Naš dragi Davor Dretar Drele je nažalost zbog zdravstvenih razloga morao odgoditi gostovanje na prosinačkoj ženskoj priči, ali nam zato sigurno dolazi u 2026!'.

Organizatori su brzo reagirali, te će 2.12. umjesto njega doći Mario Valentić, profesor kineziologije i glumac, dok Drele najavljuje da će svoje gostovanje nadoknaditi čim se oporavi.

I dok Drele miruje i ozdravlja, fanovi i kolege mu šalju podršku sa svih strana. Svi s nestrpljenjem očekuju njegov povratak, a kada se vrati, sigurno će opet oduševljavati publiku svojim prepoznatljivim humorom.

