freemail
PROMIJENIO PLANOVE /

Drele naglo otkazao sve aktivnosti: Bolest ga prisilila na odmor

Drele naglo otkazao sve aktivnosti: Bolest ga prisilila na odmor
Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Neočekivani zdravstveni problemi Dreleta privremeno ga udaljavaju od javnih nastupa, no poručio je da se brzo vraća

1.12.2025.
12:00
Hot.hr
Mia Slafhauzer/pixsell
Popularni voditelj Davor Dretar Drele (59) morao je iznenada odustati od svih planiranih aktivnosti zbog zdravstvenih problema. Naime, suočio se s upalom pluća koja ga je prisilila na odmor. O svemu je izvjestio na svom Facebook profilu. 

 

Voditeljica talk-showa kod koje je trebao gostovati, Marijana Perinić izjavila je: 'Naš dragi Davor Dretar Drele je nažalost zbog zdravstvenih razloga morao odgoditi gostovanje na prosinačkoj ženskoj priči, ali nam zato sigurno dolazi u 2026!'.

Organizatori su brzo reagirali, te će 2.12. umjesto njega doći Mario Valentić, profesor kineziologije i glumac, dok Drele najavljuje da će svoje gostovanje nadoknaditi čim se oporavi.

I dok Drele miruje i ozdravlja, fanovi i kolege mu šalju podršku sa svih strana. Svi s nestrpljenjem očekuju njegov povratak, a kada se vrati, sigurno će opet oduševljavati publiku svojim prepoznatljivim humorom.

 

DreleDavor Dretar
