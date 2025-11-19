Drama na Miss Universe: Predstavnica Jamajke hospitalizirana nakon pada s pozornice
Ozljede nisu opasne za život
Predstavnica Jamajke na izboru za Miss Universe, dr. Gabrielle Henry (27), oftalmologinja i aktivistica za prava osoba s oštećenjem vida, hospitalizirana je nakon ozbiljnog pada tijekom preliminarne večeri natjecanja. Do nezgode je došlo usred revije večernjih haljina, što je izazvalo veliku zabrinutost u publici i među natjecateljicama.
Pad zabilježen kamerama
Tijekom predstavljanja, dr. Henry je pala u otvor između dijelova piste, što se jasno vidi na snimkama koje se proširile društvenim mrežama. Nakon pada, medicinski tim žurno je reagirao, a natjecateljica je na nosilima iznesena iz dvorane i prevezena u bolnicu Paolo Rangsit.
Prema priopćenju organizacije Miss Universe Jamaica, unatoč dramatičnom prizoru, nije zadobila ozljede opasne po život. Liječnici, međutim, nastavljaju s detaljnim pregledima kako bi bili sigurni da će se natjecateljica u potpunosti oporaviti.
Pozivi na podršku i dobre želje
Organizacija je zamolila javnost da dr. Henry uputi pozitivne misli i molitve tijekom njezina oporavka:
„Zahvalni smo svima na podršci i riječima ohrabrenja koje dolaze iz cijelog svijeta“, poručili su iz tima Jamajke.
Tko je Gabrielle Henry?
Dr. Henry je dobro poznata u humanitarnim krugovima zahvaljujući svom radu sa slijepim i slabovidnim osobama. Osnovala je zakladu See Me Foundation, koja pruža obrazovne i ekonomske prilike osobama s oštećenjem vida. Njezin humanitarni angažman bio je jedan od najjačih aduta u utrci za krunu Miss Universe.
