Dove Cameron i Damiano David zaručeni? Razotkrili ih fanovi zbog dijamantnog prstena

Pjevačica Dove Cameron (29) i frontmen benda Måneskin Damiano David (26) navodno su se zaručili nakon dvije godine veze, piše TMZ. Par je snimljen u utorak u Sydneyju, a obožavatelji su odmah primijetili upečatljiv dijamantni prsten na Doveinoj lijevoj ruci.

Iako službena potvrda još nije stigla, strani mediji navode da je riječ o zaručničkom prstenu koji je pjevačica s ponosom pokazala dok je držala Damianu ruku.

Ljubav koja ne skriva sjaj

Na fotografijama koje su obišle društvene mreže, par izgleda opušteno i zaljubljeno. Dove nije mogla skinuti pogled s svog dragog, a njihova povezanost vidjela se i kroz usklađene modne kombinacije - oboje u crnom, jednostavnom, ali elegantnom izdanju.

Dvije godine prave ljubavi

Cameron i David su nedavno proslavili drugu godišnjicu veze, a tim povodom Dove je podijelila dirljivu poruku na Instagramu:

“Dvije najbolje godine mog života. Svaki tjedan zaplačem od sreće jer je život s tobom nevjerojatan. Volim te više nego što riječi mogu opisati.”

Damiano joj je odgovorio kratko, ali iskreno:

“Najbolji dio života.”

Ljubav koja je počela na koncertu

Njihova priča započela je 2023. godine, kada je Dove viđena na Damianovu koncertu u New Yorku. Ubrzo su se pojavile glasine, a potvrda veze stigla je u veljači 2024. kada su zajedno prošetali crvenim tepihom.

Prije Damiana, Dove je bila zaručena za glumca Ryanea McCartana (31), dok je Damiano šest godina bio u vezi s influencericom Giorgiom Soleri (28).

