Poznata hrvatska glumica i TV voditeljica Doris Pinčić u velikom je intervjuu za Slobodnu Dalmaciju komentirala i svoju konkurenciju za nagradu za najboljeg TV voditelja, u kojoj se osim Pinčić natječu Mojmira Pastorčić i Zoran Šprajc.

Na pitanje što misli o tome kakve šanse ima za pobjedu i što bi joj ta pobjeda uopće značila, odgovara: "Da čestitamo Šprajcu odmah ili nakon dodjele? Šalim se, ma lijepo je družiti se s kolegama i hvala žiriju koji primjećuje naš trud. Ova nominacija, kao i ona prošlogodišnja, nominacija je moje primarne redakcije, emisije "Dobro jutro, Hrvatska". To je tim koji me prihvatio sjajno i zahvalna sam na tome. Imamo svoje izazove kao i svi drugi koji rade, ali generalno i u visokom prosjeku redakcija je to koja funkcionira izvrsno".

U velikom je intervjuu otkrila i čuje li se s nominiranima te koga će najviše podržati.

"Nisam, ali poštujem jako i Šprajca, a bome i Mojmira se fantastično, elegantno, inteligentno i nenametljivo izborila za svoj prostor i to jako cijenim. Tako da, sorry, Šprajc (mi se odavno poštujemo i cijenimo pa to neće biti problem), ja ću kao žena podržati Mojmiru ovaj put", rekla je Pinčić.

Podsjetimo, Doris će početkom veljače obilježiti dvije godine rada na nacionalnoj televiziji.

"Sretna sam što sam tu gdje jesam. Kad sam u nekom timu, ginem za njega do kraja i mislim da to osjete oni koji rade sa mnom. Kad završim, nastojim ne rušiti mostove i pošteno otići. Za sada nam ne vidim kraj, ali život je tako nepredvidiv, tko zna što nosi. Učim u svakoj emisiji, upijam od iskusnijih, starijih i svaki dan sam zahvalna za tu sjajnu priliku", rekla je.

Ponosna na to što je sve sama stvorila

Iako su joj tek 33 godine, Doris se okušala u glumi, ali i televizijskim i radijskim vodama. Na pitanje je li joj nešto ipak ostalo uskraćeno, odgovara: "Nadam se da nisam još ni blizu podvlačenja crte. Moja motivacija je oduvijek i zauvijek - stvaranje. Ne novca, već doživljaja, iskustava svima oko sebe... Ne želim odrađivati ni jedan posao, već uživati u svakom danu".

Podsjetimo, 33-godišnju Doris pamtimo kao Laru u "Larinom izboru" i Magdalenu u "Vatrama ivanjskim". U spomenutom intervjuu otkrila je kako se zasad ipak ne planira vraćati glumi.

"Tu i tamo se dogode upiti za predstave, film, prošle godine sam i snimala jedan film, ali za sada je sve dobro ovako kako jest. Zahvalna", izjavila je.

Osvrt na bezvezne kritike

Pinčić se osvrnula i na brojne medijske napise koji u prvi plan stavljaju potpune trivijalnosti, poput modrice na koljenu ili kose u repu.

"To mi je naprosto bezveze, ali navikla sam. Ne može nam sve biti po volji... Kao što sam nedavno rekla, žena mora imati doktorat da bi netko primijetio da zna abecedu. Malo se piše o kolegama i njihovim odijelima. Odjeću koju nosimo biraju stilisti s uvjetima koje imaju. Možemo i okrenuti perspektivu pa kad nosimo istu haljinu nekoliko puta reći da smo osviješteni ekološki, sve je to kako se uzme", zaključila je.