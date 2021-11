Voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', Doris Pinčić, jedno je od omiljenih lica s malih ekrana te je interes javnosti za njezinim životom uvijek bio poveći. No, Pinčić se ne voli previše eksponirati, osim vezano za svoj javni posao. Ipak, neke je stvari ne mogu zaobići.

Naime, nedavno je zbog izmjene u timu emisije koju vodi došlo do nekih izmjena, a odmah zatim počela su i nagađanja oko navodnih sukoba na Prisavlju.

Nakon što su gledatelji nekoliko puta kritizirali stil Doris Pinčić u emisiji, navodno je došlo do razmimoilaženja sa stilisticom Natašom Svekler. No, Pinčić kaže kako nije baš tako kako se piše.

"Otkako se pojavljujem na televiziji, stvarno sam mnogo gluposti pročitala o sebi. Najčešće na njih ne reagiram, ali ova najnovija mi je baš zasmetala. Pa sam odlučila progovoriti, jer ako se sama ne počnem braniti, nitko to umjesto mene neće napraviti", rekla je voditeljica za Jutarnji, a potom isto potvrdila i Gloriji istaknuvši kako se ni kriva ni dužna našla u središtu kontruiranog novinskog skandala prema kostimografkinji Svekler.

'Dragi kolege, nije ovo Hollywood'

Stvar je toliko daleko otišla da se pisalo da je Svekler otkazana suradnja na HRT-ovoj emisiji zbog sukoba s Pinčić. Ona sama se pak pita tko je ona točno da bi se tako ponašala na HRT-u.

"742. riba po redu, a pojedini novinari me opisuju kao nekakvu razmaženu divu. Dragi kolege, nije ovo Hollywood! Svi mi ovdje samo radimo svoj posao, što se nekom sviđa, a nekome ne, ali stalno potenciranje problema gdje ih nema dosta je naporno i nepotrebno. Posljednji put ću zato sada reći da u redakciji 'Dobro jutro, Hrvatska' sve funkcionira jako dobro", rekla je Doris te dodala da ju je iznenadilo kad je čula da ona bira s kime će na HRT-u raditi.

"Kada sam pročitala sporni tekst, nazvala sam Natašu Svekler i upitala je: 'Jesmo li mi u svađi?', a ona mi je rekla: 'Ja to nisam znala", prisjeća se Doris te dodaje kako nikad nije tražila da joj se promijeni namijenjeni outfit.

Za cijelu dramu odgovornima smatra novinare

"To dobro znaju svi koji sa mnom rade. Poštujem tuđi posao, a odjeća koju ću nositi u emisiji nije mi životno bitna jer je doživljavam isključivo kao kostim, kao radno odijelo. Vjerujte, više drugi raspravljaju o tome što ću nositi, nego ja sama. Ponekad mi se, jasno, nešto što mi je odabrano, više sviđa, a ponekad i ne, no to je ljudski. Zbog toga nikad ne radim drame", kaže voditeljica.

Za cijelu dramu optužila je novinare, no na upit je li doista došlo do nekog mimoilaženja oko odjeće, Pinčić nije htjela dalje komentirati, rekavši kako je sve jasno iz onoga što je dosad kazala na tu temu.

Kako bilo, Svekler više ne odijeva voditelje emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', a HRT je potvrdio kako je kostimografkinja od 1. listopada preuzela druge projekte Zabavnog programa te televizije.