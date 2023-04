'HRVATSKI MICHAEL BUBLE' / Trudna Doris Pinčić blistala na koncertu u društvu supruga: Između njih frcaju iskre i to se ne može sakriti

Robert Čolina sinoć je u prepunom zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija – Kontesi održao koncert evergreena, a nastupio je u pratnji vrhunskog orkestra Josipa Cvitanovića. ''Hrvatski Michael Bublé'', kako su ga mnogi prozvali zbog jedinstvenog stila i ljubavi prema evergreenima i swingu, koncert je otvorio pjesmom 'Buona Sera Signorina', a zatim krenuo nizati bezvremenske hitove 'Samo jednom se ljubi', 'Fly Me To the Moon', 'Sway', 'Besame Mucho', 'Predaj se srce', 'Nije htjela'…U koncertu Roberta Čoline sinoć su uživala i poznata lica – Miro i Sara Ungar, Doris Pinčić sa suprugom Davorom Guberovićem, Ivica Zanetti, Dino Petrić i mnogi drugi Robertovi prijatelji i kolege.