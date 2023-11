Voditeljica Doris Pinčić Guberović (35) manje je aktivna na društvenim mrežama, nakon što je rodila početkom rujna, a pratitelji s nestrpljenjem čekaju svaku njezinu objavu. Tako je sada pozirala u kupaonici, koju krase neutralni tonovi, a sve je podignula pampasima.

Fotografija iz kupaonice

"Krenulo je, krenulo… jingle bellsi i ostale radosti… I gužve koje ih prate po trgovinama", započela je voditeljica s opisom na objavi iz kupaonice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Božićna kupovina

Na Instagramu je prati više od 252 tisuće korisnika pa se požalila kako ima problem te se nada da će možda netko imati neki savjet za nju. Osim toga, otkrila je i kako će ovih dana ona i njezin suprug Davor Guberović krenuti u važnu kupovinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja ću poklone za najdraže nabaviti na vrijeme, prije ludnice, bez gužve i to najvećim dijelom već ovaj tjedan. E sad, kako poklone sakriti do Božića da ih nitko ne nađe, to ne znam ni ja… Možda imate kakav savjet?", upitala je Doris.

Podsjetimo, Doris i Davor su 11.studenoga proslavili prvu godišnjicu braka. Naime, vjenčali su se kod matičara u Zagrebu, a ceremoniji su nazočili najbliži članovi obitelji i prijatelji, a poveli su i djecu, ali i psa.

Nakon što je njezin bračni život s prvim suprugom Borisom Rogoznicom bio poprilično javno eksponiran, Doris je odlučila privatni život sakriti od očiju javnosti pa je tako prvu fotografiju sa svojim dragim, podijelila tek u lipnju prošle godine, piše Story.

"Dan za guštanje", napisala je voditeljica u opisu fotografije na kojoj pozira nasmiješena sa svojim suprugom Davorom uz njegov motor.

Spojila ih ljubav prema planinarenju

Inače, par je spojila ljubav prema planinarenju, a zajedno su se popeli na Kilimandžaro o čemu je Doris pisala na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Doris Pinčić Foto: Instagram/Doris Pinčić Doris Pinčić

"Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi, a uvijek može. Spontani razgovor početkom siječnja s Davorom Guberovićem i moje brzo da, dovelo nas je do Hrvoja Rupčića, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s Vlatkom Kalapošem.

To je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo", napisala je voditeljica tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Do Božića je 46 dana, a ludilo već počinje. Mnogi u potrazi za božićnim ukrasima, dok se neki poistovjećuju s Grinčom.