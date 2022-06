Nakon što je publiku okupljenu na najvećem duhovno-glazbenom koncertu "Progledaj srcem" u regiji potpuno oborila s nogu otpjevavši pjesmu "Dajem ti srce", glazbena diva Doris Dragović pojavila se danas na otvaranju jedne poliklinike u Splitu.

Raskošnu crnu haljinu na šljokice, koju je nosila na stadionu Maksimir, zamijenila je dugom haljinom na prugice.

U društu prijateljica i poslovnih suradnica radosno je pozirala pred kamerama, a na samom događaju pojavio se i njezin suprug, Mario Budimir.

Podsjetimo, Doris i Mario su u travnju proslavili 32. godišnjicu braka. Doris je tom prilikom na Facebooku objavila naslovnicu časopisa Top iz 90-ih na kojoj se nalazi njihova svadbena fotografija.

"Ljubav, pripadanje, nadasve strpljenje, mir u duši, povjerenje, nježnost, odlučnost - i sve je to samo djelić. Ima još mnogo i ne bi stalo u ovu objavu. Možda u tome i je ljepota. 28. 04. 2022. - 32 godine ljubavi", napisala je Doris uz fotografiju koja u ovom trenutku broji više od 3600 lajkova.

Podsjetimo, par se upoznao davne 1989. godine.

"Mario me osvojio vedrinom i pogledom. Imao je tisuću zvijezda i nadu u očima. Bila je to 1989. Vani je bilo nesnosno vruće i s prijateljicom Ivankom Luetić krenula sam u novootvoreni kafić na plaži Obojena svjetlost. Lijeno se spuštajući prema moru, čula sam zvuk poljupca iza sebe. Okrenula sam se i vidjela Marija. Odmah mi se svidio, mada priznajem da to nije bila ljubav na prvi pogled", otkrila je Doris jednom prilikom, a Mario je dodao: "Nije me osvojila, nego doslovno oborila s nogu".