Pjevačica Doris Dragović (61) na svom Facebooku je podijelila fotografiju nje i supruga Maria Budimira (57) iz mladih dana, ispod te fotografije svoje je pratitelje obavijestila da par slavi 32. godišnjica braka.

Sretna godišnjica braka!

Pjevačica je objavila naslovnicu časopisa Top iz 90-ih na kojoj se nalazi njihova svadbena fotografija, uz to je suprugu upitala dirljive riječi.

"Ljubav, pripadanje, nadasve strpljenje, mir u duši, povjerenje, nježnost, odlučnost - i sve je to samo djelić. Ima još mnogo i ne bi stalo u ovu objavu. Možda u tome i je ljepota. 28. 04. 2022. - 32 godine ljubavi", napisala je Doris.

Podsjetimo, par se upoznao 1989. godine, a vjenčali su se 1990. u crkvi Sv. Ante na Poljudu. Doris je za prvi broj Storyja ispričala kako ju je osvojio njezin suprug.

"Mario me osvojio vedrinom i pogledom. Imao je tisuću zvijezda i nadu u očima. Bila je to 1989. Vani je bilo nesnosno vruće i s prijateljicom Ivankom Luetić krenula sam u novootvoreni kafić na plaži Obojena svjetlost. Lijeno se spuštajući prema moru, čula sam zvuk poljupca iza sebe. Okrenula sam se i vidjela Marija. Odmah mi se svidio, mada priznajem da to nije bila ljubav na prvi pogled",otkrila je Doris, a Mario je tada dodao: "Nije me osvojila nego doslovno oborila s nogu".

"Rekli bi ljudi, ljubav na prvi pogled. Ja bih pak dodala da to ne postoji, jer na prvi pogled postoje samo gromovi, a sve ono lijepo što se zove ljubav, događa se polako kasnije, kroz vrijeme", izjavila je Doris u prvom desetljeću njihove bračne idile, prenosi Story.hr.

Rijetko govori u medijima o suprugu

Doris je uvijek štura prema medijima kada je u pitanju njezina obitelj, no za časopis Arena je otkrila detalje sa svog vjenčanja. "Mario i ja smo se odlučili izreći sudbonosno 'da' 28. travnja 1990. Sjećam se da je sve bujalo, novi život u meni i preda mnom. Sjećam se odlaska u Trst u šoping', ispričala je svojedobno Doris, dodavši: 'Ja sam željela elegantnu, glamuroznu vjenčanicu, a Mario svečano odijelo. Inače u dobroj kondiciji i okretna, trudna sam se vukla po talijanskim dućanima', rekla je u intervjuu.

Mario je za Doris uvijek imao same riječi hvale, kada je pričao o njoj u medijima: "Doris je velik čovjek i veliki prijatelj. Sve što radi pridaje tome maksimalnu važnost. Samo idi dalje, ljudi te vole. Bez obzira na to što se sve piše, jer uvijek se diži prašina za one koje vride, tako je bilo uvijek."

Doris također nije bila škrta na riječima kada je govorila o svom suprugu: "Moj je suprug moj vjetar u leđa. Uvijek mi je savjetnik, ima jedinstvenu intuiciju i golemu ljubav. On je autoritet u mom životu upravo zato što mi daruje, osim beskrajne ljubavi, prijateljstvo, savjet i snagu. Vjerujem da su upravo to čarobni sastojci svakog braka koji želi trajati."