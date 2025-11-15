FREEMAIL
NET. HR IZ FRANKFURTA /

Doris Dragović prokomentirala titulu kraljice Torcide i Iris Livaji poručila: ‘Ona je kraljica'

Doris Dragović prokomentirala titulu kraljice Torcide i Iris Livaji poručila: ‘Ona je kraljica'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Doris Dragović otkrila nam je kako je doživjela večerašnji koncert, a dotaknula se i supruge poznatog nogometaša Marka Livaje

15.11.2025.
23:21
Milena DražićTonia Malić
Matija Habljak/pixsell
Na 14. Hrvatskoj noći u Frankfurtu, na kojoj prvi puta nastupa, Doris Dragović podijelila je s nama svoje dojmove. Legendarna pjevačica istaknula je posebnu energiju koju je osjetila nastupajući pred hrvatskom dijasporom. “Doći ovdje i doživjeti ovaj osjećaj, kada ljudi nose na rukama pola tvog nastupa, nije usporedivo ni s čim. Ne samo da pjevaju pjesme, nego to rade s ogromnom energijom i ljubavlju”, rekla je.

Na pitanje je li nastup u dijaspori drugačiji nego u domovini, Doris je odgovorila: “Dobijete puno više nego što možete dati, to su takve emocije i stanja da to moram priznati – nevjerojatno je.” Na pitanje je li u Splitu ipak pozitivnija energija i najveća emocija, Doris je diplomatski odgovorila. 'Tamo je uvijek teško, jer je to pred svojima. To je kao da dijete ide nastupati pred mamom i tatom, i braćom i sekama', kaže Doris. Iako voli nastupati u Splitu, svojoj kući i domu, priznaje da je emocija pred publikom izvan Hrvatske posebna i jedinstvena.

'Nemam ništa s krunom'

Na kraju razgovora, neslužbena dugogodišnja kraljica Torcide, koja je i u frankfurtskoj Areni zamahala hajdukovim šalom, osvrnula na šuškanja kako titula više nije njezina. Pitali smo smeta li joj što joj je supruga nogometaša Hajduka Marka LivajeIris Livaja 'preotela' krunu kraljice Torcide. "Nemam zbilja ništa s takvom krunom, to je bio jedan narodni štos koji se prepričavao. Iris je kraljica svakako i uvijek”, poručila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Doris Dragović oduševljena energijom publike na Hrvatskoj noći u Frankfurtu

Doris DragovićHrvatska NoćFrankfurt
