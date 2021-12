Kantautor Đorđe Balašević ostavio je oproštajno pismo za svoju obitelj s uputama kako da se ponašaju nakon njegove smrt. Njegova smrt prije nepunih godinu dana rastužila je njegove obožavatelje diljem regije, a sad je njegova kći Beba Balašević otkrila tajnu koju nitko nije znao. Gostujući u emisiji "Kao sav normalan svijet" ispričala je kako je njen otac ostavio oproštajno pismo za obitelj. U njemu je, kaže, ostavio upute kako se ponašati kad njega više ne bude.

"Đole je na život gledao s puno humora. U jednoj rečenici te rasplače u drugoj te nasmije do suza. On je onog tamo studenoga napisao nama jedno pismo, mejl. Svima nama. Bez obzira na to što smo se viđali svakog dana, družili, čuli telefonom. Mislim da je imao pretpostavku da je ovo nešto što treba ostati zapisano", ispričala je.

Beba je ispričala da je Balašević obitelji poslao mail u studenome (tri mjeseca prije smrti) i napomenula da su se svi strašno bojali tog mjeseca jer ga je Balašević spomenuo u svojoj pjesmi "Drvena pjesma".

Beba se uznemirila

U nastavku je opisala kako se jako uznemirila kad je saznala za to pismo i isprva ga nije željela čitati.

"Strašno me je to živciralo. Zvučalo je kao nešto što mi trebamo sve raditi kad on više ne bude tu. I ja sam mu rekla: 'Neću to čitati'. 'Ne, ne neću ja još nigdje ići, nego da imate', rekao mi je. To nije bio popis zahtjeva, jer on nije bio čovjek koji je zahtijevao. To je bilo nešto kao ona Kiplingova pjesma 'Ako'. To nije pisano u stihu, ali to je za mene sigurno jedna od najljepših stvari koje je on ikada napisao, koja nikada neće biti objavljena, jer je to između njega i nas", ispričala je Beba.

Ipak, otkrila je što je Đole napisao u pismu.

"U tom pismu je on, između svih ostalih stvari na koje nas upućuje, rekao i kako da se odnosimo prema njegovu autorstvu, prema onom što će nas dočekati kada izmile miševi iz boce, kada počnu badavani mudrovati. I na ovo što se događa ovih dana, jedan plotun bljuvotina na obitelj. I na to nas je pripremio. Rekli smo da nećemo citirati ni jednu njegovu rečenicu, ali i to je rekao. Kako da se odnosimo prema njegovu djelu, prema onom što će ljudi od nas tražiti. Mi samo provodimo ono što je želio čovjek koji je nama ispunio sve želje dok je bio tu. Mi sad njemu ispunjavamo želju", zaključila je.