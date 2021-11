Severina je oduševila pratitelje na Instagramu posljednjom fotografijom na kojoj na Maldivima pozira nasmiješena u bijelom outfitu.

"...možda će žena svilenog bedra. Koja me zove i pruža ruke. Uliti vjetar u moja jedra. Do nove žene, do nove luke... Život je more, život je more, život je more...", napisala je pjevačica uz fotku, citirajući stihove pjesme "Život je more" Đorđa Balaševića.

Objavu je lajkao i glazbeni producent Filip Miletić, od kojeg se Severina u posljednje vrijeme ne odvaja.

Pratitelji su pjevačici u komentarima uputili mnoštvo komplimenata.

"Koliko si ti lijepa. Uživo još ljepša", "Lipa si lipa, anđeli ti sliče", "Predivna si", "Apsolutno predivna", pisali su.