Donna Vekić pokazala mlađeg brata, fanovi oduševljeni prizorom

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (30) nakon završetka sezone iskoristila je predah za odmor na Ibizi, a djelić atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Uz galeriju od 13 fotografija kratko je napisala: "Out of office" ("Izvan ureda").

Na fotografijama se vidi kako uživa u plovidbi brodom, sunčanju, kupanju i morskim specijalitetima, a među kadrovima našle su se paella, tjestenina i čaša rosé vina. Večeri je, pak, provodila u izlascima na nekim od najpoznatijih mjesta na otoku, uključujući Lío Ibizu i kultni klub Ushuaïa.

Posebnu pažnju među brojnim ljetnim prizorima privukla je fotografija Donne Vekić s mlađim bratom Brunom, kojeg javnost nema često priliku vidjeti. Dok je hrvatska tenisačica godinama u središtu pozornosti zbog svojih sportskih uspjeha, njezin brat svoj je životni put izgradio daleko od reflektora. Njihova zajednička fotografija otkrila je blizak odnos dvoje koji su, unatoč različitim karijerama i životnim izborima, ostali velika podrška jedno drugome.

Bruno Vekić od Donne je mlađi tri godine, a iako se u mladosti također bavio sportom, kasnije je odlučio krenuti potpuno drugim smjerom. Umjesto teniskih terena odabrao je nebo te je izgradio karijeru pilota, čime se danas bavi profesionalno.