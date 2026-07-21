FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVAJU NA ODMORU /

Donna Vekić pokazala mlađeg brata, fanovi oduševljeni prizorom

Donna Vekić pokazala mlađeg brata, fanovi oduševljeni prizorom
×
Foto: John Walton, PA Images/Alamy/Profimedia

Posebnu pažnju među brojnim ljetnim prizorima privukla je fotografija Donne Vekić s mlađim bratom Brunom, kojeg javnost nema često priliku vidjeti

21.7.2026.
13:15
Hot.hr
John Walton, PA Images/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (30) nakon završetka sezone iskoristila je predah za odmor na Ibizi, a djelić atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Uz galeriju od 13 fotografija kratko je napisala: "Out of office" ("Izvan ureda").

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Donna Vekic (@donnavekic)

Na fotografijama se vidi kako uživa u plovidbi brodom, sunčanju, kupanju i morskim specijalitetima, a među kadrovima našle su se paella, tjestenina i čaša rosé vina. Večeri je, pak, provodila u izlascima na nekim od najpoznatijih mjesta na otoku, uključujući Lío Ibizu i kultni klub Ushuaïa.

Posebnu pažnju među brojnim ljetnim prizorima privukla je fotografija Donne Vekić s mlađim bratom Brunom, kojeg javnost nema često priliku vidjeti. Dok je hrvatska tenisačica godinama u središtu pozornosti zbog svojih sportskih uspjeha, njezin brat svoj je životni put izgradio daleko od reflektora. Njihova zajednička fotografija otkrila je blizak odnos dvoje koji su, unatoč različitim karijerama i životnim izborima, ostali velika podrška jedno drugome.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Donna Vekic (@donnavekic)

Bruno Vekić od Donne je mlađi tri godine, a iako se u mladosti također bavio sportom, kasnije je odlučio krenuti potpuno drugim smjerom. Umjesto teniskih terena odabrao je nebo te je izgradio karijeru pilota, čime se danas bavi profesionalno. 

Donna VekićBratTenis
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike