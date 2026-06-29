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ZABLISTALA U BIJELOM /

Donna Vekić ušla u 'prljave tridesete': Fotografijama rođendanske proslave oduševila pratitelje

Donna Vekić ušla u 'prljave tridesete': Fotografijama rođendanske proslave oduševila pratitelje
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Foto: Mark Greenwood/imago sportfotodienst/Profimedia

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i čestitki obožavatelja i kolega iz cijelog svijeta

29.6.2026.
12:44
Hot.hr
Mark Greenwood/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatska teniska zvijezda Donna Vekić proslavila je veliku životnu prekretnicu, svoj 30. rođendan, a trenutke slavlja podijelila je s brojnim pratiteljima na Instagramu. Proslava je održana u Londonu, a dolazi neposredno pred početak najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu, Wimbledona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Donna Vekic (@donnavekic)

Uz kratak i popularan opis "Dirty thirty" (Prljave tridesete), Donna je objavila seriju fotografija koje odišu srećom i slavljeničkom atmosferom. Na glavnoj fotografiji pozira ispred kuće u Londonu, odjevena u elegantnu bijelu haljinu, s lentom na kojoj piše "Birthday Queen" (Kraljica rođendana) i malom ružičastom krunom. U rukama drži velike zlatne balone u obliku broja 30, simboličnog praga koji je upravo prešla.

Druge fotografije otkrivaju više detalja sa slavlja: zaigrano poziranje s nožem ispred čak tri rođendanske torte te trenutak čiste radosti dok u rukama drži ogroman buket bijelih i ružičastih božura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Donna Vekic (@donnavekic)

 

Pratitelji je zasuli čestitkama

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i čestitki obožavatelja i kolega. "Sretan rođendan, kraljice", poruka je koja dominira komentarima, a lijepe želje uputili su joj i obožavatelji iz dalekih krajeva svijeta, poput Filipina, te poznata lica iz svijeta tenisa, potvrđujući koliko je cijenjena i na terenu i izvan njega.

Veliko slavlje uoči rođendana

Iako je londonska proslava bila ispunjena darovima i veseljem, čini se da si je Donna najljepši rođendanski poklon uručila sama, i to samo dva tjedna ranije. Naime, 14. lipnja senzacionalno je osvojila Queen's Club Championships, prestižni turnir u Londonu, što je njezin prvi WTA 500 naslov i ukupno peti u karijeri. Taj je trijumf još impresivniji s obzirom na to da je u glavni ždrijeb turnira ušla kao "sretna gubitnica" (lucky loser), nakon što je poražena u kvalifikacijama. Takav preokret rijetko se viđa i svjedoči o njezinoj mentalnoj snazi i borbenosti.

Donna VekićRođendan
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