Donna: 'Moj sin je sve ono što sam ja tražila u partneru, ali nisam našla'

Pjevačica Zorica Andrijašević, poznatija kao Donna, probila se na domaću glazbenu scenu početkom 2000-ih s albumom "Funky Lady" i istoimenom hit-pjesmom. Od tada kontinuirano gradi karijeru, a godine 2023. snimila je duet sa kolegom Darkom Capom, "Vječno zajedno", dok je 2024. godine autorska pjesma "Žena ničija" dobila nagradu za scenski nastup. Godine 2025. za pjesmu "Još se učim kako da te ne volim" osvojila je kantautorsku nagradu.

Iako je vrlo angažirana u poslovnim obvezama, Donna uspješno balansira između karijere i majčinstva. Ponosna je majka tinejdžera Vite, za kojeg tvrdi da je izuzetno zrela i odgovorna osoba. Razgovarali smo s Donnom o njezinim glazbenim uspjesima, samohranom majčinstvu i svakodnevnim beauty ritualima.

Kada se osvrnete na svoj uspjeh u karijeri, na što ste posebno ponosni?

I ove godine, kao i prethodnih, popeti se na pozornicu ispred Šibenske katedrale i pjevati uz pratnju vrhunskog orkestra je neopisiv osjećaj. Posebno je emotivno kada kao autor pjesme čujete kako orkestar izvodi vašu glazbu i kako tu energiju prenesete publici.

Teško je izdvojiti neke stvari gledajući unazad, ali svakako, ponosna sam na ono dijete u sebi koje je odlučilo ostvariti svoje snove i baviti se glazbom usprkos svim izazovima koji su stajali na tom putu. Od Gradske glazbe u Makarskoj i sviranja trube, preko sviranja harmonike na očevu želju, četiri godine u Skandinaviji pjevajući po velikim feštama, stvaranje albuma Funky Lady zajedno s Borisom Đurđevićem u izdanju ZG Zoe i Zorana Škugora, rad na albumu Snovi s Marinom Tucaković, koja mi je bila glazbeni uzor, te suradnja s Kiki Lesendrićem, pa sve do organizacije koncerta Zdravka Čolića u Domu sportova, kada je Zdravko insistirao da nastupim kao predgrupa – sve su to iskustva koja su oblikovala moju karijeru.

Foto: Privatna Arhiva

Baviti se organizacijom za tako veliku zvijezdu je dovoljno intenzivno, a još kad te desetak dana prije nastupa pozove da i ti nastupiš, to je nešto pregolemo. I ispalo je izvrsno; ja volim izazove i visoke ciljeve. Ponosna sam i na organizaciju humanitarnih koncerata koje sam svojevremeno radila, a na koje su se uvijek odazivali svi moji kolege, na svoj rad u Socijalnom vijeću grada Makarske i četiri godine volontiranja. Sve skupa rezultiralo je i dodjelom županijske nagrade za humanitarni rad. Vidjela sam da fokusiran čovjek, sa jasnim ciljem, može puno toga napraviti u sustavu, ali i da je sustav sam po sebi trom i da mu je konstantno potrebna neka "svježa krv" da ga pokrene.

Publika vas pamti po pjesmi Funky Lady. Kada se danas prisjetite svojih glazbenih početaka, što vam je tada bilo najteže?

Najteže mi se bilo vratiti u rodni grad nakon Zagreba i to mi je bila najteža odluka u životu, a bila sam prisiljena to napraviti. Sve ostaviti kao da nisam ni postojala i povući se i ponovo krenuti od nule bez ičije pomoći i uz prepreke koje bi svakog zaustavile. Međutim, majčinstvo mi je dalo veliku snagu i još veću jasnoću i potvrdu svog identiteta. Danas sam ponosna na mog sina Vitu, u kakvog je mladog i kreativnog čovjeka izrastao. To mi je vjerovatno najljepša nagrada nakon svih naših zajedničkih izazova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na čemu trenutačno radite i kako izgleda vaš radni dan?

Upravo završavam svoju autorsku pjesmu "Kao grane breze svijene", duet s dragim kolegom Ivan Martić Ivicom. Spot je završen, radili su ga moji prijatelji Marin i Jako Mamuza. Također u kinima igra i film "Balkanika, Tamna strana" u kojem smo moj sin Vito i ja ostvarili manje uloge. Mamuze su i autori i producenti filma i neizmjerno sam ponosna na njih i na naše dugogodišnje prijateljstvo.

Ova godina mi je jako izazovna, oba moja roditelja su se teško razboljela tako da sam dobar dio vremena ovu godinu provela po bolnicama i žongliram između toga, majčinstva i svog posla. Nije lako, ali odavno sam stavila Boga na prvo mjesto u svom životu, znam tko sam i to mi daje neizmjernu snagu da se mogu nositi sa svakodnevnim izazovima. Također i moji prijatelji na koje uvijek mogu računati.

Foto: Privatna Arhiva

Koji su vaši jutarnji rituali?

Jutro mi započinje izvođenjem psa pa spremanjem doručka uz obaveznu kavu. Doručak je obično zobene uz bananu, borovnice, grčki jogurt, cimet ili smoothie s nekim proteinom i voćem. Prakticiram pisanje dnevnika zahvalnosti i svako jutro se zahvalim Bogu na novom danu i navečer se pomolim. Svjesna sam krhkosti života i da sutra nikom nije obećano. Zahvalnost i molitva, kao i priroda i sport mi omogućuju održavanje jasnoće uma i otklanjanje buke i distrakcije kojom smo danas bombardirani.

Foto: Privatna Arhiva

Mnogi hvale vaš besprijekoran izgled. Kako njegujete lice i kožu?

Lice redovito čistim prije spavanja, pijem vitamin C i E, te povremeno koristim dodatke poput ashwagande. Nastojim održavati zdrave navike jer vjerujem da one dugoročno najbolje djeluju.

Ono što najviše čini moju kožu radijantnom je boravak u šumi, vrtlarenje i pjevanje. Nevjerovatno je kakav učinak na vas ima priroda i "uzemljenje" i pjevanje. Nakon pjevanja izgledam 15 godina mlađe (smijeh). Kad pjevamo, mi "vibriramo" sve svoje organe i tako se ujedno i podižemo na "višu" frekvenciju. Na taj način se tijelo održava mlađim i raditi ono što voliš je iznimno važno za očuvanje zdravlja. Duboko vjerujem da svatko od nas ima svoju misiju i da bi se trebao potruditi da je ispuni. Meni je Bog dao glas i talent za pisanje na kojem sam mu jako zahvalna jer sa svojim talentom "liječim" i uveseljavam i svoju i sve duše koje me imaju prilike čuti.

Kako održavate liniju? Bavite li se nekim sportom, volite li šetnje ili imate posebnu fitness rutinu?

Što se tiče mojih rituala, još od mladosti sam u sportu. Od trčanja, teretane, rada na plesnim koreografijama, kick boxinga, ljeti plivanja. Posjedujem veliku samodisciplinu i vrlo rano sam shvatila da je bez nje jako teško izdržati tempo koji sam ja imala i imam. Kako fizički, tako i mentalno. Moji nastupi su jako intezivni i dugotrajni, pogotovo velike fešte. Zadnje dvije godine od kad imamo Kika (pomeranca) dosta sa njim šetam, pogotovo našom predivnom šumom Osejavom u kojoj znam odraditi i trčanje i istezanje.

Foto: Privatna Arhiva

Kao samohrana majka tinejdžera, što vam je najvažnije u odgoju sina?

Moj sin Vito je sve ono što sam ja nekad "tražila" u partneru ali nisam našla. Na kraju sam tu "viziju" muškarca rodila i odgojila. Tako je ispalo. Nadam se da će nastaviti putem koji je krenuo, on je kao i ja, odavno stavio Boga na prvo mjesto u svom životu. Ponosna sam što je izrastao u mladog čovjeka sa karakterom osobe na koju se uvijek možete osloniti i kome je riječ zakon. Nikad neću zaboraviti njegov savjet kad mi je jednom, vidjevši moju zabrinutost rekao: 'Mama, ako te nešto muči i ne znaš što ti je činiti, razmisli: 'Što bi Isus napravio na tvom mjestu?' Eto, to je naš put, istina i život.

Kakav je vaš ljubavni status?

Shvatila sam da žena sa misijom i ambicijom ima dva izbora, ili imati podržavajućeg partnera ili biti sama. Vrlo sam transparentna i jasna u komunikaciji i očekivanjima, međutim danas uz toliku pojavu narcisoidnih poremećaja i promjena uloga muškarca i žene, mnoge žene, pa tako i ja izabiremo hodati same. Uvjetno rečeno "same" jer kad vjeruješ u Boga, nikad nisi sam. Naučiti zdravo voljeti sebe i izaći iz toksičnih programa je danas veliki izazov za mnoge. Ja sam to momački odradila, nadam se uspješno. To ne znači da ne vjerujem u ljubav, dapače, ljubav je najjača pokretačka sila na svijetu, ali sam to odlučila predati u Božje ruke.

POGLEDAJTE VIDEO: Kružni tok posvađao internet, instruktor vožnje riješio misterij svih misterija: Tko tu ima prednost?