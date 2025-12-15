Donald Trump šokirao izjavom o smrti ubijenog redatelja

Svijet je jutros potreslo ubojstvo slavnog redatelja Roba Reinera (78) i njegove supruge Michelle (68) čija su tijela pronađena u njihovom domu u Hollywoodu. Istraga još uvijek traje, a prema pisanju magazina People, za stravično ubojstvo navodno je osumnjičen njihov sin Nick (32) o čijoj se problematičnoj prošlosti već ranije pisalo u stranim medijima.

Oglasio se Donald Trump

Američki predsjednik Donald Trump javno se oglasio o smrti filmskog redatelja Roba Reinera, koji je u nedjelju pronađen mrtav zajedno sa suprugom.

Ovo se događa nakon što je Reinerov sin Nick Reiner uhićen, nakon što su njegovi roditelji pronađeni mrtvi. Određen mu je jamčevinski iznos od četiri milijuna dolara. Američki predsjednik napisao je u objavi na društvenoj mreži Truth Social:

„Vrlo tužna stvar dogodila se sinoć u Hollywoodu. Rob Reiner, izmučen i u problemima, ali nekoć vrlo talentiran filmski redatelj i komičarska zvijezda, preminuo je zajedno sa svojom suprugom Michele, navodno zbog bijesa koji je izazivao kod drugih svojom golemom, nepopustljivom i neizlječivom opsesijom mentalno iscrpljujućom bolešću poznatom kao SINDROM TRUMPOVE OPSJEDNUTOSTI, ponekad nazivanom TDS. Bio je poznat po tome što je ljude dovodio do LUDILA svojom bijesnom opsesijom predsjednikom Donaldom J. Trumpom, a njegova očita paranoja dosegla je nove vrhunce kako je Trumpova administracija nadmašila sve ciljeve i očekivanja veličine te s dolaskom zlatnog doba Amerike, možda kao nikada prije. Neka Rob i Michele počivaju u miru!”, napisao je.

Michelle fotografirala Trumpa

Reiner je bio cijenjeni redatelj čiji su radovi uključivali neke od najzapamćenijih filmova 1980-ih i 1990-ih. Režirao je klasike poput This Is Spinal Tap, Princeza nevjesta, Kad je Harry sreo Sally, Mali dobri ljudi i Ostani uz mene. Bavio se i glumom, a glumio je u filmovima Romansa u Seattleu i Vuk s Wall Streeta, među ostalima. Njegov posljednji zapaženi angažman bila je povremena uloga u popularnoj seriji The Bear. Otvoreno je kritizirao Donalda Trumpa i njegov politički angažman. Sam je bio istaknuti Demokrat.

Michele Singer upoznao je 1989. godine, dok je režirao Kad je Harry sreo Sally. Zajedno su imali troje djece. Michele je radila kao fotografkinja i autorica je fotografije Donalda Trumpa koja se nalazi na naslovnici njegove knjige Trump: Umijeće dogovora.