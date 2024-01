Hrvatski nogometni reprezentativac Dominik Livaković i njegova supruga Helena Livaković postali su roditelji sina u subotu ujutro, a većini je ovo veliko iznenađenje jer se po njezinim fotografijama na društvenim mrežama, nije dalo naslutiti da njih dvoje očekuju dolazak prinove.

Kako piše Gloria, Helenu je u zagrebačkoj Petrovoj bolnici porodila poznata ginekologinja Velena Radošević koju su mnogi prozvali 'VIP ginekologinjom' jer su joj osim Helene povjerenje poklonile i druge poznate dame poput Maje Šuput, Ane Maslać Plenković, Ane Karamarko, Vanje Modrić, Izabel Kovačić, ali i glumice Jelene Perčin.

Na njezinim su se objavama mogli naći Livaković i kućni ljubimac Cruz, a ona je često pozirala u širokim košuljama gdje je bila okrenuta leđima kameri te tako sakrila svoj trudnički trbuščić.

Ova magistrica industrijskog dizajna ni po čemu nije tipična WAGsica. Samozatajna je i živi mirnim i povučenim životom s hrvatskim reprezentativcem.

Helena i Dominik su zajedno od 2017. godine kada su se upoznali preko zajedničkih prijatelja, a ona je jednom prilikom za medije izjavila kako nije očekivala da je njezin sadašnji suprug tako duhovit.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Dominik me posebno očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak."

