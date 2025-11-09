Domenica proslavila 33. rođendan u Istanbulu: 'Još pet godina do znate već čega!'

Popularna pjevačica Domenica obilježila je svoj 33. rođendan na zaista poseban način – u Istanbulu, gradu koji, sudeći po njezinoj objavi, ima posebno mjesto u njezinu srcu. Na Instagramu je podijelila fotografiju koja je prikazuje na krovnoj terasi s pogledom na povijesnu jezgru grada, dok u pozadini lete galebovi.

U raskošnoj smaragdno zelenoj haljini, pjevačica je zračila elegancijom i samopouzdanjem, a prateći opis objave izazvao je pravu lavinu znatiželje među obožavateljima.

"33 godine! Hvala svima na lipim željama… da, da, došli smo točno na pola, još samo 5 godina (znate do čega)… kako ćemo to tek proslavit!", napisala je Domenica, zahvalivši se svima koji su joj uputili čestitke.

Što je za pet godina?

Upravo je taj "misteriozni" nastavak poruke izazvao najviše komentara. Mnogi su se odmah prisjetili da je Domenica još 2022. godine najavila svoj veliki koncert u Areni Zagreb – i to za 2030. godinu, kada će proslaviti 38. rođendan.

Najava je tada izazvala nevjericu jer je rijetko koji domaći izvođač najavio koncert čak osam godina unaprijed, no Domenica je, kako se čini, od tada dosljedna svojoj viziji.

