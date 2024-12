Domenica Žuvela progovorila o koncertu zakazanom za 2030. i dečku Ivanu: 'Najvažnija mi je njegova podrška'

Hrvatska pjevačica Domenica Žuvela nedavno je proslavila 32. rođendan. Točnije, u studenom ove godine, a u razgovoru nam je otkrila nešto više o ljubavnoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem s kojim je u vezi 12 godina, mjesecu prosincu koji je ispunjen koncertima, a osvrnula se i na koncert zakazan za 2030. godinu o kojem svi pričaju. U nastavku otkrijte što nam je sve otkrila pjevačica velikim brojem hitova.

Planirate niz koncerata u prosincu... Imate li u planu opustiti se između koncerata? Ako da, na koji način?

Nemam u planu opuštanje tijekom prosinca jer je to razdoblje kada najviše radim, prepun događanja, koncerata i druženja. Na neki način, ta užurbanost i energija koja prate blagdane daju mi poseban adrenalin. Početak godine, s druge strane, idealno je vrijeme za odmor – tada ću se posvetiti sebi, napuniti baterije i pripremiti se za nove izazove koji dolaze. Tek prošle godine otkrila sam čar skijanja, pa mi je plan ove godine to maksimalno iskoristiti i pokušati napredovati u tom pogledu.

Za koju pjesmu osjećate da uvijek digne publiku na noge?

Uvijek mi je zanimljivo promatrati kako određene pjesme prolaze kod publike, jer to često ovisi o trenutku i mjestu. Ponekad me iznenadi kada neka pjesma, za koju nisam očekivala, izazove veliki odaziv, a ponekad se dogodi i obrnuto. Ipak, ako govorim o svojim pjesmama, Vidi se iz aviona je pjesma koja me nekako najviše proslavila i koju publika uvijek dočeka s nevjerojatnom energijom. Na nju ljudi doslovno luduju, bez obzira na svoje godine.

Uspješna ste mlada dama i u vezi ste s odvjetnikom Ivanom. Ipak, dogodi li se ponekad da vam se muškarci javljaju kako bi vas pokušali osvojiti? Imate li neki zabavan primjer?

U doba kada smo svi dostupni na društvenim mrežama, vrlo je lako doći do nekoga, pa se tako svašta nađe u mojim zahtjevima. Često su ti pokušaji više simpatični nego ozbiljni, ali vjerujte mi, ima svega!

Što vas je najviše privuklo kod Ivana i koliko je teško držati vašu vezu privatnom?

Privatnost smatram stvarom odluke i, iskreno, ne mislim da je to teško. Ulaskom u ovaj posao odlučila sam fokus staviti na svoj rad i sebe, pa se trudim koliko god mogu zadržati našu vezu dalje od očiju javnosti.

Pomaže li vam ponekad u poslu partnerova karijera? Ako da, na koji način?

Apsolutno se ne razumijem u njegov posao, kao ni on u moj, i mislim da je to super – svatko ima svoj svijet za sebe. Iako su nam karijere potpuno različite, zajedničko nam je to što smo oboje ambiciozni i težimo uspjehu, koliko god to bio širok i subjektivan pojam. Najvažnije mi je što imam njegovu podršku u svemu što radim, kao i on moju. Mislim da je ključno imati uz sebe osobu koja vas motivira da budete najbolja verzija sebe, kako za sebe tako i za ljude oko vas.

U što vjerujete da je ključ uspjeha u vezi?

Ima tu puno faktora za uspješnu vezu, ali jedan od meni bitnijih je imati iste vrijednosti i pogled na život.

Čemu se najviše veselite u ovo blagdansko vrijeme?

Prosinac i iščekivanje Božića sigurno su najljepši dio godine, kojeg svake godine svi jedva čekamo. Osim druženja s publikom, neizmjerno se veselim odlasku doma na otok za blagdane – na Badnjak kititi bor, jesti bakine pršurate (fritule), izgrliti rođake i provesti većinu vremena doma u pidžami u maratonu Harryja Pottera, kojeg tradicionalno gledamo za blagdane. Taj osjećaj doma, zajedništva i ljubavi nešto je što mi Božić čini najljepšim dijelom godine.

Najomiljenija hrana na adventu?

Kao veliki gurman i osoba koja puno svog vremena posvećuje hrani, na adventu uvijek prvo tražim nešto slano poput kobasica, a nakon toga ne mogu odoljeti fritulama.

Koje su vaše novogodišnje odluke?

Svake godine sebi napišem novogodišnje odluke, ali to su uvijek male stvari – sitnice koje mi pomažu da se fokusiram i dam si neke lagane izazove na početku godine. Volim taj osjećaj svježeg početka i priliku da unaprijedim neke segmente svog života, bez velikog pritiska. To su uglavnom stvari koje me motiviraju i inspiriraju za dalje.

Što nam možete reći o koncertu u Areni zakazanom za 2030. godinu? Koliko ste dosad karata prodali?

Iskreno, nikad nisam pitala koliko sam karata prodala, ali toliko mi se ljudi javilo da su kupili karte jer im je taj datum iz nekih razloga važan. Jedna od najsimpatičnijih poruka bila je od žene koja mi je napisala da upravo tog dana isplaćuje zadnju ratu kredita i da će to proslaviti na mom koncertu uz kupljene karte. Nedavno mi je prišao i jedan dečko, koji je rekao da je uz kupnju mojih karata započeo svoju vezu i da, ako ostanu zajedno, planiraju zaruke na mom koncertu. Imam već toliko dobrih priča vezanih uz ovu Arenu koje me dirnu i daju mi nadu kako ljudi na taj koncert gledaju kao neku (daleku) pozitivnu budućnost, što mi je zapravo bio i cilj.

