Hollywoodska legenda Dolph Lundgren, koji se proslavio ulogom u filmu "Rocky 4", otkrio je u televizijskom intervjuu kako se osam godina borio s rakom za koji su mu rekli da je smrtonosan, piše The Sun.

U intervjuu u emisiji "In Depth With Graham Bensinger" Lundgren je kazao da mu je 2015. prvi put dijagnosticiran rak bubrega. Operacija uklanjanja tumora bila je uspješna i on je otišao u remisiju. Dolph je bio na pregledima svakih šest mjeseci i bio je dobrog zdravlja do 2020. godine.

"Kada sam bio u Švedskoj, imao sam probleme s kiselinom u želudcu... Nisam znao o čemu je riječ, a onda su otkrili još tumora u području bubrega i jetre", rekao je.

Posebno je problematičan bio tumor na jetri koji je narastao do veličine limuna. Prognoze nisu bile dobre, a jedan je liječnik rekao Dolphu da ima još samo dvije do tri godine života.

'Rekli su mi da mi je ostalo 2,3 godine života'

Rekao je: "Pitao sam ih koliko mi je još ostalo, mislim da je rekao 2-3 godine, ali po glasu sam mu vidio da misli da je manje. Mislio sam da je to sigurno to. Imao sam jebeno sjajan život. Proživio sam pet života u jednom. Tako da nisam bio ogorčen zbog toga." Dolph vjeruje da bi za bolest mogla biti kriva njegova upotreba steroida koje je koristio 80-ih i 90-ih.

"Ne znam ima li to veze s rakom. Razmišljao sam o tome, uvijek mislite da ste pogriješili. Mislim da možda postoji neka veza između terapije testosteronom i raka. Bio sam na steroidima kad sam bio mlađi, možda desetak godina. Ovisno o vrsti filma koji sam snimio."

Glumac je tražio dodatno mišljenje od onkologinje dr. Alexandre Drakaki iz Medicinskog centra UCLA, koja ga je liječila uz pomoć nedavno razvijenih medicinskih metoda. Tretman se pokazao učinkovitim te je tumor smanjen za 90 posto. "Sretan sam što sam živ“, zaključio je.

Podsjetimo, glumac rođen u Stockholmu s bivšom suprugom Anette Qviberg ima dvije kćeri, Idu Sigrid Lundgren (27) i Gretu Eveline Lundgren (22).