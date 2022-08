Američki glumac, scenarist, producent i redatelj Sylvester Stallone (76) je osim Lundgrena prozvao i producenta Irwina Winklera te njegove sinove Davida i Charlesa.

Izdaja bližnjih

"Još jedna vijest koja mi je slomila srce...Upravo sam doznao da Irwin Winkler, taj jadni 94-godišnji producent i njegova idiotska lešinarska djeca, Charles i David, opet glođu tog divnog lika kojeg sam stvorio, a da mi nisu išta rekli", napisao je Stallone u svojoj objavi.

Zatim je dodao: "Ispričavam se fanovima, nikad nisam htio da ovi paraziti iskorištavaju likove iz Rockyja. I da, nekad sam imao veliko poštovanje prema Dolphu, ali mi nikad nije rekao da iza mojih leđa radi na liku kojeg sam stvorio za njega. Pravi prijatelji su vredniji od zlata."

Povreda autorskih prava

Kao producenti prvih pet nastavaka iz serijala Rocky potpisani su Irwin Winkler i Robert Chartoff, dok je u filmu Rocky Balboa iz 2006. Irwin na taj popis dodao i svoje sinove Davida i Charlesa. Stallone je taj film napisao, režirao i glumio u njemu, a uz spomenutu četvoricu je i koproducent svih filmova o Apollu Creedu.

Stallone je nakon uspjeha filma Rocky II rekao da želi dio autorskih prava jer je "izmislio Rockyja", ali ta prava nikad nije dobio. Iz tog je razloga sredinom srpnja na Instagramu napao Winklera, no taj je post kasnije obrisao. Objavio je njegov "laskavi portret" te je napisao da bi bilo fer da mu se vrati "ono što je ostalo od prava" prije nego što on to prenese samo na svoju djecu.