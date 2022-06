Austinu Butleru (30), zvijezdi novog biografskog filma Baza Luhrmanna "Elvis", koji se trenutno prikazuje u kinima, poznati glumac Tom Hanks (65) stigao je tijekom snimanja filma s pisaćom mašinom, dugogodišnjom Hanksovom strasti.

Povratak u prošlost

Butler je o njihovoj suradnji i vježbanju rekao: “Došao je u moju sobu u hotelu sa zamotanim pismom uz pisaću mašinu.” Hanks mu je napisao pismo kao Elvisov menadžer, pukovnik Tom Parker. Pismo nije upućeno Butleru nego Elvisu. Poruka je bila jasna: 'Napišite pismo natrag kao Elvis.' To je započelo čestu razmjenu poruka unutar likova između dvojice glumaca. Princip je bio jednostavno, ali učinkovito sredstvo za poniranje u njihov alter ego.

“Tom bi napisao nešto kao Parker: 'Dragi Elvise, gledao sam tvoj film G.I. Blues večeras', onda bi on malo pričao o tome u pismu, a onda bih ja poslao jedno natrag”, kaže Butler. "Sada imam hrpu pisama kod kuće, od Toma kao pukovnika Toma Parkera", kaže Butler kroz smijeh. “To nije bio dio službene probe, ali na kraju je to bio nevjerojatan način da se na papir stavi čovjekov um. Morate sažeti tko je bio vaš lik u kratko pismo. Bio je to tako neprocjenjiv proces koji mi je pomogao razumjeti ova dva čovjeka.”

Učenje od najboljeg

Kad su ga pitali o pisaćoj mašini koju je poklonio Butleru, Hanks je rekao: “Upravo sam shvatio da je svakom umjetniku potrebna tipka za riječ.”

Butler je dobro poznat obožavateljima tinejdžerskih TV drama kao što su "Hannah Montana" i "Switched at Birth", ali njegova uloga u filmu "Elvis" dovela ga je u drugu holivudsku orbitu. Znao je da je vrijeme za učenje.

"Hanks mi nikad nije davao savjete riječima, više sam ga promatrao ispred kamere", kaže Butler. "Bio je toliko dobar u svemu što je učinio kao pukovnik Parker da sam se čak i ja kao Elvis zapitao: 'Radim li pravu stvar ovdje, možda je on u pravu?"

"Tom može reći toliko toga s tako malo, baš kao što može Brad", kaže Butler. “Gledaš ih i zapravo ne vidiš da rade puno tijekom scene, ali znaju da je to njihov krupni plan. Samo vidite da im nešto zasvijetli u očima i to sve promijeni", dodao je.

Hanks o Butleru

Hanks kaže da je Butler za ulogu Elvisa došao dobro pripremljen.

“On je glumac već duže vrijeme, prošao je tu Disneyjevu školu glume i sada je snimio neke filmove, tako da do ovoga nije došao ni na koji način slučajno”, rekao je Tom Hanks, piše Yahoo.