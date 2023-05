Dvadeset godina izbivala je sa scene, povratničkim prvijencem i pjesmom "Sreća nije vrijedna tuge" ispunila je prazninu na našoj estradi pa na krilima tog uspjeha glazbena zvijezda Dolores predstavlja novi temperamentni singl "Zar se ne sjećaš?", za koji je i snimila atraktivan videospot. A upravo će s tom pjesmom nastupiti na jubilarnom 15. izdanju CMC festivala u Vodicama.

Uskoro nastupa na velikoj pozornici

"Iako se ne radi o mom tekstu, i ovaj put je riječ o pravoj ženskoj pjesmi koja govori o čemu drugom nego o zavrzlamama u ljubavnim odnosima. Vrlo je poletnog i plesnog ugođaja, tako da odaje vrlo optimističan karakter, kakav u životu uvijek treba prevladavati.

Lako ulazi u uho i nadam se da će upotpuniti ljeto pred nama", govori Dolores koja ne krije uzbuđenje zbog svog debija u lipnju na CMC festivalu, o kojem je dosad samo slušala hvalospjeve.

"Kad je CMC festival krenuo, ja sam već bila zaboravila kako svijetle svjetla pozornice, tako da je mojim povratkom u glazbene vode ovo ujedno i prva prilika da na njemu nastupim i zahvalna sam cijelom svojem timu što smo zajedničkim snagama odradili dobar posao kako bi pjesma prošla na natječaju. Veselim se nastupu pred vodičkom publikom i druženju s kolegama od kojih sam većinu zadnji puta srela još u prošlom stoljeću".

Društvene mreže za nju su nepoznanica

Poznato je da je Dolores profesorica s dvije diplome, vlasnica šest studijskih albuma, autorica glazbe i mnogih tekstova, bavi se ulaganjima, ima restoran, mnogo čita i putuje, a unatoč svemu zadržala je skromnost s kojom ide kroz život i sve uspjehe ostavlja samo za svoje najbliže. Naime, jedna je od rijetkih, ali Dolores jednostavno nema na društvenim mrežama.

"Nemam ništa protiv tuđih izbora i načina na koji će provoditi svoj život. Svakoga od nas veseli nešto drugo. U tome i jest čar ovog svijeta, da smo toliko različiti. Moj je život bogat, pri tom ne mislim na materijalno, ali sveden je na onaj dobro poznati mali krug velikih ljudi, s kojima se dobro osjećam. Ako imam što za podijeliti s drugima, podijelit ću to s njima.

Ne mogu zamisliti da trenutke privatnosti dijelim s tisućama nepoznatih ljudi, s tisućama različitih duša i različitih vibracija. Nisam u stanju robovati trendovima pa ni svakodnevnim objavama i pripremama koje idu uz njih. Znam to vrijeme potrošiti na puno kvalitetnije načine. Svaka čast onima koji su od toga napravili i posao, ali moj život mora biti samo moj", objašnjava Dolores.

Scenu napustila na vrhuncu slave

Pjevačicu ne viđamo previše ni u medijima ni na društvenim događanjima jer, kaže, ne voli biti u fokusu javnosti i ne vidi se kao tipična estradna zvijezda, koja je napustila scenu na vrhuncu slave krajem 1990-ih.

"Razlozi zbog kojih se bavim glazbom su, kao prvo, stvaranje glazbenog djela, a kao drugo, njegovo dijeljenje s publikom. Sve ono što dolazi uz to, mogla bih s veseljem preskočiti. Moja životna misija nije da skrećem pozornost na sebe, osobito ne nekim trivijalnim potezima poput prozivanja, tračeva, pametovanja drugima,...

Nisam osoba od skandala. I da bih se najbolje opisala, često koristim citat Richarda Bacha iz romana "Galeb Jonathan Livingston" koji kaže: "Ne postojim da bih impresionirao svijet. Postojim da živim svoj život na način koji me čini sretnim." Osjećam se kao taj galeb koji ne mari za običaje jata… Dakle, ne zanima me kričanje s ostalim galebovima, jednostavno slijedim samo svoju unutarnju želju", govori Dolores koja je za novi, pomalo retro spot, angažirala drage prijateljice, a pojavljuje se i jedna proročica.

"Ovaj se spot nastavlja na priču iz prvog spota. Tamo se na kraju zapalila kuća. U ovom slavimo rastanak. A u sljedećem, vidjet ćemo kako dalje... Nadam se da ljudi ne shvaćaju bukvalno određene kadrove, kao što je bio taj požar. Ili kao što je proročica u ovom spotu, koja ne simbolizira niti promovira nikakvo vještičarenje, već to da je život onakav kako ti padne grah ili kako ti se karte poslože. Kao što pisci koriste metafore i režiseri koriste stilske figure.

Mislim da smo uspjeli u tome", govori svestrana umjetnica Dolores, koja uz to što je vrsna kuharica, u što su se uvjerili mnogi gosti njezina restorana, slobodno vrijeme provodi na mnogo zanimljivih načina.

"Kuhanje nije moja jedina ljubav. Putovanja bi mogla pobijediti u tom dvoboju. Ako sam prošla tri četvrtine ovoga svijeta, ona zadnja mi se čini još tako velika. Najsretnija sam s koferom na aerodromu, jer znam da se ide u neki novi pothvat. Također, izazov mi je snimiti dobru fotografiju na tim putovanjima. Imam ih za samostalnu izložbu. Uživam i u šivanju svojih kreacija, makar se često i namučim oko toga, a totalno obožavam i uređivati interijere.

No, iznad svega toga je moja strast prema umjetnosti slaganja riječi, prema pisanju. Ništa tako ne ogoli moju dušu do riječi koje se iz nje direktno preliju na čisti list papira. To zna biti toliko iskreno i duboko da se kasnije sama znam zapitati: "Pa zar si to zaista ti napisala?"", zaključuje Dolores u čijim će novim pjesmama publika uživati još dugo.