Doletjela na odmor iz Kanade pa se prijavila u 'Ljubav je na selu'

Gledatelji RTL-a moći će uskoro pratiti novu sezonu omiljene 'Ljubav je na selu', a na svoju se ljubavnu avanturu ovaj put odlučila i jedna simpatična Kanađanka koja Lijepu Našu apsolutno – obožava!

„Bila sam u posjetu svojim prijateljima u Hrvatskoj. Prijateljica mi je pričala o showu i pokazala ovogodišnje farmere. Smatrala sam kako je to zbilja savršeno za mene, a sljedeće jutro sam se prijavila! Vjerujem da nikad ne možeš znati gdje ćeš upoznati ljubav svog života. Prijava u show jedna je nova avantura i uzbuđenje. Nikad dosad nisam napravila ništa slično! Nisam čak pogledala nijednu epizodu showa u životu!“ započinje priču simpatična 48-godišnja Dorothee Anne Scott iz Muskoke (Ontario) u Kanadi, koja se jedva čeka predstaviti gledateljima.

I ne, u Hrvatskoj ne živi, za Hrvatsku je ne vežu ni korijeni, već samo ogromna ljubav i oduševljenje svim ljepotama naše zemlje. Njezina dugogodišnja najbolja prijateljica iz Kanade je Hrvatica, a Dottie je u rujnu prošle godine prvi put posjetila Lijepu Našu te zatim još pet puta u manje od godinu dana!

„Od trenutka kad sam sletjela u Zagreb, odmah sam osjetila da ovdje pripadam i da se savršeno uklapam. A onda, kako sam sve više i više otkrivala, jednostavno sam se zaljubila u vašu predivnu zemlju“, veselo ističe Dottie, „Hrvati su nevjerojatni – ljubazni, prijateljski nastrojeni, gostoljubivi, puni poštovanja, inspirativni... I moram spomenuti, strpljivi. Jako sam zahvalna što su Hrvati jako strpljivi, čak i s 'ludom' Kanađankom koja se toliko trudi, ali stalno krivo izgovara riječi. Znaju se opustiti i uživati u životu! Kad pomislim na ono što je Hrvatska prošla kao zemlja i što je sve preživjela, zadivljena sam nesalomljivošću vašeg duha. Volim kako Hrvati poštuju svoju zemlju, svoje obitelji i same sebe. Ma, doslovno bih mogla napisati knjigu od 10.000 stranica o tome koliko volim Hrvatsku i Hrvate!“

Dottie je, uz Zagreb, istražila i dobar dio naše obale, poput Krka, Murtera, Zadra, Šibenika, Primoštena, Trogira, Splita, zatim Samobor, Slunj, Rastoke... Naša gastronomija također ju je potpuno oborila s nogu, posebno riba i morski plodovi, a svaki put kad se vrati u Hrvatsku, ističe, ostane malo dulje nego prethodni put. Pokušava naučiti i hrvatski jezik!

Dottie u Kanadi radi kao life coach, a sebe kaže da je odvažna, druželjubiva, voli isprobavati nove stvari i zgrabiti svaku dobru priliku u životu, velika je optimistica koja obožava širiti radost i pozitivu na ljude oko sebe.

A kad je o muškarcima riječ, preferira spontane avanturiste, jednostavne, muževne, dok posebno cijeni duhovitost.

„Muškarci u Hrvatskoj su 'pravi' muškarci, tradicionalni, samouvjereni i ponosni na svoju muževnost. Ja uvijek slavim svoju ženstvenost i volim biti okružena muškarcima koji to cijene. Jako mi se sviđa činjenica što je Hrvatska kolijevka kravate, obožavam muškarce u odijelu i kravati, tako su elegantni i sofisticirani. Teško mi je komentirati Kanađane. Kanada je država s brojnim utjecajima, kulturama, nacionalnostima iz cijelog svijeta. Zaista ne postoji Kanađanin s kojim sam bila u vezi, a da nije imao etničku ili kulturnu pozadinu iz nekog drugog dijela svijeta. Također, predanost i vjernost su rijetki. Stoga mi se sviđa što su hrvatski muškarci skloniji predanosti i monogamiji, što se poklapa s mojim vrijednostima i željama kad su u pitanju veza i brak“, ističe.

A iako će se u showu Dottie 'boriti' za istog farmera baš kao i nekoliko drugih žena, s konkurencijom se, ističe, nosi jako dobro. Dat će sto posto sebe i predstaviti se najbolje što može. Ako je suđeno, farmer će odabrati nju, a ako nije, iskusila je nešto drukčije i upoznala nove zanimljive ljude.

Što se života i rada na selu tiče, spremna je na sve! „Iako prije nisam živjela na tradicionalnoj farmi, bila sam okružena hektarima zemlje, imala mnogo vrtova i uzgajala koliko god sam mogla na svakom mjestu na kojem sam živjela. Imala sam pse, mačke, kokoši, prase po imenu Beckham koje je noću živjelo s nama u kući. Bilo je to urnebesno iskustvo! Dakle, da, jako mi je ugodno živjeti na selu. Moram biti okružena prirodom, pa je život na selu savršen odabir za mene. I jedva čekam kuhati za sve!“

A vidi li budućnost ovdje u Hrvatskoj? „Apsolutno da! Preselila bih se već sutra da nemam obaveze u Kanadi! Ali u razdoblju od pet godina – svakako!“

Kako će se snaći u showu i za kojeg se farmera prijavila, pokazat će nova sezona 'Ljubav je na selu' – uskoro na RTL-u i platformi Voyo.

