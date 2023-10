Dok se većina ljetnih putnika već odavno vratila svakodnevnim obavezama i oprostila od morske obale, čini se da ljeto za Maju Šuput ne završava baš nikada.

Možda i najpopularnija hrvatska pjevačica, objavila je fotografiju iz sunčanog Miamija i pozdravila "ljubomorne" pratitelje koji su ovaj prizor mogli vidjeti samo putem svojih društvenih profila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Energična Maja, koju baš zbog te osobine vole angažirati na brojnim zabavama, svadbama i krštenjima, odlučila je napuniti svoje baterije na pješčanoj plaži i zagolicala maštu pratiteljima svojim isklesanim vitkim tijelom.

Iako se nalazi u 45. godini života, mnogi joj toliko ne bi dali, a brojni pratitelji ističu kako izgleda izuzetno dobro i da joj vrijeme ne može baš ništa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na svojoj najnovijoj fotografiji, Maja se nalazi u crveno-bijelom kupaćem kostimu, a tijelo joj je prekriveno pjeskom u kojemu leži uz opis “Krevet za danas”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maja se prema fotografijama na društvenim mrežama, u Miamiju nalazi već nekoliko dana, a koliko joj putovanja nisu strana svjedoči činjenica da svako malo, pogotovo za vrijeme zimskih mjeseci, dijeli trenutke sa sunčanih plaža diljem svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I tako, dok se većina stanovništva u Hrvatskoj polako već grije preko radijatora, Maja se grije "mijamskim suncem" u SAD-u, a nedavno je posjetila i Dubai, Tulum te Tursku.

Sa suprugom Nenadom Tatarinovom i sinom Bloomom, uživa u punjenju "socijalnih baterija" na dalekim i izoliranim otocima, a njezina publika rijetko propušta pratiti njihove avanture.

Dvogodišnji Bloom se izvrsno prilagodio životnom stilu svojih putujućih roditelja, a Maja je istaknula da je izuzetno mirno dijete s kojim nema problema ni u avionima ni na destinacijama na koje putuju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč čestim optužbama za pretjerano retuširanje fotografija, Maja ne mari za kritike i ostaje vjerna svom autentičnom stilu, objavljujući sve što želi na društvenim profilima.

Također, nije joj strana ni estetska kirurgija, od koje je dosad potvrdila samo povećanje grudi i liposukciju podbratka.

Na društvenim mrežama prati je velik broj ljudi, a najslušanije pjesme kroz njezinu bogatu karijeru uključuju "Ne lomi mi srce," "Lopove," "Neprilika," "Djevojačko veče," "Dobra djevojka," "Hej, Balkano," "Poljubi me kraj rijeke," "Ljubi me," "Nek ti bude krivo" i "Varaš me."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maja je tijekom svoje karijere redovito izbacivala hit za hitom, a najveći uspjeh postigla je pjesma "Lopove" u duetu s Ivanom Dražićem iz grupe Connect. Ta pjesma ima više od 10 milijuna pregleda na YouTube-u i donijela je Maji godišnje priznanje Hrvatske diskografske udruge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Supruga Nenada Tatarinova, Puljanina s ruskim korijenima, Maja je upoznala 2015. godine kada su započeli svoju ljubavnu vezu, koja se kasnije pretvorila u brak. Prije toga, Maja je imala ozbiljne ljubavne odnose s Marijem Kovačevićem, vlasnikom Hemingwaya, jedriličarem Tinom Miletićem i Britancem Alexom Nichollom.

Nekoliko puta su je povezali i s Ivanom Dražićem, s kojim je snimila pjesmu "Lopove," no Maja je to opovrgnula, naglašavajući da ne želi mlađeg partnera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada je očito da je Maja u sretnom braku ispunjenom brojnim pustolovinama i avanturama, a sreća na licima svih članova njezine obitelji ne može promaknuti na slikama koje pjevačica redovito dijeli.