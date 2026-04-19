Doajen komedije Eddie Murphy primio nagradu za životno djelo

Glumac Eddie Murphy primio je u subotu navečer u Los Angelesu nagradu Američkog filmskog instituta (AFI) za životno djelo, odajući počast njegovoj karijeri koja već više od pet desetljeća oblikuje komediju i film.

''Jesu li oduvijek bili ovakvi? Kao da mi se čini da je ovaj možda manji“, rekao je, izazvavši smijeh publike. Murphy, koji je 3. travnja napunio 65 godina, rekao je da je zahvalan što je primio tu čast dok je još dovoljno mlad da uživa u njoj.

''Ponekad te natjeraju da čekaš dok stvarno ne ostariš da dobiješ ovu nagradu'', našalio se, napominjući da su Mel Brooks i Francis Ford Coppola nagrađeni u 80-ima, dok je Lillian Gish primila priznanje u 90. godini.

Murphy se našalio da bi, kad bi morao toliko čekati, psovao na pozornici i morao se "olakšati" na podu.

A onda je ipak zauzevši reflektivniji ton, Murphy publici rekao da bi volio da mogu osjetiti ono što on osjeća stojeći na pozornici. ''Skoro sam se rasplakao'', rekao je. ''Sad idem iza pozornice i plakat ću.“

Ceremonija je uključivala počasti iz cijele industrije zabave, uključujući energičnu izvedbu pjesama iz filmskog mjuzikla ''Dreamgirls'' Jennifer Hudson, koja je glumila u filmu uz Murphyja. Govori kolega komičara, uključujući Martina Lawrencea, Davea Chappellea i Kenana Thompsona, naglasili su Murphyjev utjecaj na komediju i njegovu ulogu pionira generacijama crnih izvođača.

Murphy je prvi put postao poznat u emisiji „Saturday Night Live“ (SNL) od 1980. do 1984., gdje su ga likovi poput Buckwheata i Gumbyja lansirali u zvijezde. Nastavio je definirati kultne uloge u filmovima "Policajac s Beverly Hillsa", "Princ otkriva Ameriku", "Luckasti profesor" i "Norbit", a pohvale kritike dobio je za "Dreamgirls".

Poznat je i po davanju glasa animiranim likovima Donkeyju u "Shreku" i Mushu u "Mulan", pri čemu su ga upoznale i nove generacije. AFI je osnovan 1967. godine kako bi očuvao povijest i kulturu filma, odao počast umjetnicima i njegovao buduće filmaše. Među prethodnim dobitnicima nagrade AFI za životno djelo su John Ford, Tom Hanks i Meryl Streep.

