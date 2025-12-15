Djevojka Hugh Jackmana oduševila izgledom, znamo gdje kupiti haljinu i koja joj je cijena

Na premijeri filma Song Sung Blue u New Yorku, Hugh Jackman (57) i njegova nova djevojka, Sutton Foster (50), nisu skrivali svoju romansu. Par je razmjenjivao nježnosti i pokazivao koliko su zaljubljeni, a Sutton je svojom pojavom na crvenom tepihu jednostavno zablistala. Jackman, koji je s Foster u vezi od početka godine, obasuo ju je osmijehom, a njezin izgled privukao je pažnju svih prisutnih.

Sutton je na premijeru stigla u haljini dizajnerice Tanya Taylor, konkretno u modelu Halston Dress. Ova haljina, koja košta 965 eura, izrađena je od luksuznog satena u boji koja je savršeno odražavala njezinu sofisticiranost i ženstvenost. S v-izrezom i jednostavnom shift siluetom, haljina je istaknula njezinu vitku figuru, a kristali koji su je ukrašavali cijelom dužinom dodali su joj glamurozan, ali nenametljiv šarm.

Sutton je svoj look upotpunila jednostavnom frizurom i diskretnim nakitom, čime je omogućila da haljina dođe do punog izražaja.

Početak veze

Vrijedi podsjetiti da se o njihovoj vezi počelo nagađati još početkom godine, a glasine su potvrđene kada su nedavno napustili restoran u Los Angelesu, držeći se za ruke.

