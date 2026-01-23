DJ s Beckhamovog vjenčanja progovorio o spornom plesu: Sad je napokon poznato tko govori istinu

Saga o obitelji Beckham dobila je novi nastavak nakon što je DJ Fat Tony prvi put detaljno progovorio o neprimjerenom plesu Victorije Beckham (51) sa sinom Brooklynom (26) na njegovu vjenčanju.

Šezdesetogodišnji DJ nastupao je na svadbenoj zabavi Brooklyna i Nicole Peltz (31) u travnju 2022. te je javno podržao Brooklynovu verziju događaja. Nazvao je ples doista neugodnim i potvrdio da je Nicola uplakana pobjegla s prijema. Tony, dugogodišnji prijatelj obitelji Beckham, objasnio je da je, iako je smatrao da je tajming plesa bio neprimjeren, vjerovao da sami plesni pokreti nisu bili neprimjereni.

Podsjetimo da je Brooklyn u eksplozivnoj izjavi na šest stranica naveo da je Victoria otela njegov prvi ples s Nicolom te da je plesala vrlo neprimjereno, zbog čega se osjećao nelagodno i poniženo.

Foto: Can Nguyen/shutterstock Editorial/profimedia

'Nicola je u suzama napustila prostoriju'

Tony je otkrio da je krivac bio glazbenik Marc Anthony, koji je pozvao Victoriju na podij s Brooklynom prije nego što je izveo latinopjesmu. U petak u emisiji This Morning Tony je rekao:

''Nije bilo nikakvog 'slut dropinga', nije bilo Spice Girls akcije! Evo što se dogodilo... Uglavnom, Marc Anthony je nastupao na pozornici i zatim pozvao Brooklyna na pozornicu. Brooklyn je izašao na pozornicu i u tom trenutku svi očekuju da dođe Nicola da zaplešu prvi ples, a onda Marc zatraži da na pozornicu dođe najljepša žena u prostoriji – i kaže: 'Victoria, dođi na pozornicu.' Victoria je bila kraj pozornice, popne se gore i u tom trenutku Brooklyn je doslovno shrvan jer je mislio da će zaplesati prvi ples sa svojom suprugom, a Nicola tada napušta prostoriju uplakana do suza. Brooklyn ostaje zaglavljen na pozornici, oni zaplešu, a Marc Anthony kaže: 'Stavi ruke na bokove svoje majke' i to je bilo u latinostilu, a cijela situacija bila je jako neugodna za sve u prostoriji...''

Foto: Jw/avalon/profimedia

'Trebalo je puno hrabrosti'

Također, Tony je rekao i kako je i ranije bilo bliskih plesova u ovoj obitelji te da je sada stvar samo toga kako je Brooklyn doživio konkretni ples.

''Radio sam jako puno zabava za Beckhamove u prošlosti i oni su vrlo plesna, bliska obitelj koja voli plesati, zar ne? Dakle, ono što mi smatramo 'neprimjerenim' nije isto kako to Brooklyn doživljava. Ovdje se sve svodi na to kako se Brooklyn osjeća. Ako on smatra da je bilo neprimjereno i neugodno, onda je bilo neprimjereno i neugodno. Tužno što je to jedini dio izjave na koji su se svi uhvatili i na neki način 'izbijelili' sve ostalo što se događalo. Trebalo je puno hrabrosti da netko izađe na društvene mreže kad mu se cijeli život odvija na društvenim mrežama... želio je promijeniti narativ. Cijeli život ga zovu 'nepo bebom' i govore da 'bi trebao biti zahvalan što ima to prezime'. Ali u to se rodio, znate. Mislim li da ovdje svi propuštamo činjenicu da su roditelji izgubili dijete, a sin je izgubio roditelje...''

Foto: Profimedia

'Nije više mogao izdržati'

Na pitanje zašto se Brooklyn jednostavno nije obratio roditeljima, Tony je odgovorio:

''Sve je to već učinio. Došlo je do točke u kojoj više nije mogao izdržati i htio se distancirati, a to mu je bio način da zatvori to poglavlje. To njegova odluka. Ne mogu zamisliti ništa gore za njegove roditelje, ali ja nisam razgovarao sa svojim ocem 30 godina zbog vlastitog shvaćanja situacije koju sam sam stvorio u svojoj glavi. I tek kad sam se pomirio s ocem, shvatio sam da moram sagledati i svoju ulogu u svemu... dakle, naravno da je to jako tužna situacija. Mislim li da će opet razgovarati? Naravno da hoće, u nekom trenutku – obitelj su. Ali buka se mora stišati, ljudi se moraju povući. Nisam znao da je na tom vjenčanju bilo dva i pol milijuna ljudi jer svi misle da su bili tamo! Svi osjećaju potrebu komentirati. I siguran sam da će se i ovime naslađivati, ali to je svijet u kojem živimo.''

Tony je potom dodao i svoje dojmove o reakcijama ljudi nakon vjenčanja:

''Pa znate, kad mladenka i mladoženja napuste svoje vjenčanje slomljeni, glasine se brzo prošire... i nije se puno ljudi pojavilo na brunchu, ali svi su pričali o tome i o tome koliko je taj dio bio tužan. Ali Victoria je bila gurnuta u tu situaciju i mislim da je previše toga iščitano... u smislu da je dodano previše priča. Ples je vrlo mali dio puno većeg problema.''