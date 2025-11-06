FREEMAIL
VIRALNA SNIMKA /

Direktor Miss Universe zaplakao pred kamerama i molio za oprost

Direktor Miss Universe zaplakao pred kamerama i molio za oprost
Foto: Anusak Laowilas/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Snimka je brzo postala viralna

6.11.2025.
18:13
Hot.hr
Anusak Laowilas/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Izbor za Miss Universe na Tajlandu ovih dana obilježila je velika kontroverza. Izvršni direktor natjecanja, Nawat Itsaragrisil (50), javno se ispričao nakon incidenta u kojem je tijekom prednatjecanja uvrijedio natjecateljicu, Miss Meksika Fatimu Bosch (23).

@amusestan Is this the reason Miss Universe Mexico had to leave the sash ceremony? Nawat Itsaragrisil (@nawatofficial) is President of Miss Grand International, National Director of Miss Universe Thailand, and Vice President of the Eastern Regional Office of Miss Universe (@missuniverse). Miss Universe Mexico 2025 - Fátima Bosch (@fatimaboschfdz) Note: The translation in this video is automated. 📷 Miss Universe Thailand Livestream #MissUniverse #MissUniverso #MissUniverse2025 #MissUniverseThailand #74thMissUniverse #MissUniverseThailand2025 #FatimaBosch #MissUniverseMexico #MissUniverseMexico2025 #MissUniversePhilippines #MissUniverseVietnam #MissUniverseCambodia #HuongGiang #AhtisaManalo #Veena #Nawat #MissGrandInternational #drama #sashingceremony #amusestan ♬ original sound - amusestan

Incident koji je odjeknuo mrežama

Tijekom svečanosti dodjele lenti, Itsaragrisil je javno prozvao Bosch jer nije prisustvovala ranijem sponzorskom snimanju. Pred kamerama ju je pozvao da ustane i objasni svoj izostanak, a kada je pokušala smireno odgovoriti, nazvao ju je "glupačom" i pozvao osiguranje da je izbaci.

Njegove riječi izazvale su šok među natjecateljicama, a trenutak je u nekoliko minuta završio na društvenim mrežama.

Reakcija natjecateljica

Miss Universe 2024., Victoria Theilvig (21), zajedno s desecima natjecateljica, napustila je događanje u znak podrške Miss Meksika. Time je situacija dobila međunarodni odjek i pokrenula rasprave o odnosima i poštovanju unutar natjecanja.

Javna isprika u suzama

Nakon snažnog pritiska javnosti, Itsaragrisil je održao konferenciju za medije, na kojoj se vidno emotivan ispričao.

"Želim se ispričati svima. Ako se netko nije osjećao ugodno ili je bio povrijeđen, žao mi je. Nisam imao pojma koliko će velik ovaj problem postati", rekao je, napominjući da se osobno ispričao natjecateljicama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Organizacija Miss Universe kasnije je objavila kako natjecanje teče prema planu te da je njihov cilj osnaživanje i inkluzija.

POGLEDAJTE VIDEO:Marko Žaja više nije savjetnik ministra, reagirao Ivan Penava

Miss UniverseSkandal
