Direktor Miss Universe zaplakao pred kamerama i molio za oprost

Izbor za Miss Universe na Tajlandu ovih dana obilježila je velika kontroverza. Izvršni direktor natjecanja, Nawat Itsaragrisil (50), javno se ispričao nakon incidenta u kojem je tijekom prednatjecanja uvrijedio natjecateljicu, Miss Meksika Fatimu Bosch (23).

Incident koji je odjeknuo mrežama

Tijekom svečanosti dodjele lenti, Itsaragrisil je javno prozvao Bosch jer nije prisustvovala ranijem sponzorskom snimanju. Pred kamerama ju je pozvao da ustane i objasni svoj izostanak, a kada je pokušala smireno odgovoriti, nazvao ju je "glupačom" i pozvao osiguranje da je izbaci.

Njegove riječi izazvale su šok među natjecateljicama, a trenutak je u nekoliko minuta završio na društvenim mrežama.

Reakcija natjecateljica

Miss Universe 2024., Victoria Theilvig (21), zajedno s desecima natjecateljica, napustila je događanje u znak podrške Miss Meksika. Time je situacija dobila međunarodni odjek i pokrenula rasprave o odnosima i poštovanju unutar natjecanja.

Javna isprika u suzama

Nakon snažnog pritiska javnosti, Itsaragrisil je održao konferenciju za medije, na kojoj se vidno emotivan ispričao.

"Želim se ispričati svima. Ako se netko nije osjećao ugodno ili je bio povrijeđen, žao mi je. Nisam imao pojma koliko će velik ovaj problem postati", rekao je, napominjući da se osobno ispričao natjecateljicama.

Organizacija Miss Universe kasnije je objavila kako natjecanje teče prema planu te da je njihov cilj osnaživanje i inkluzija.

