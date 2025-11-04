Diddy se u zatvoru hvali kako će uskoro na slobodu zahvaljujući predsjedniku Donaldu Trumpu

Sean "Diddy" Combs (56) uvjeren je da će uskoro izaći iz zatvora FCI Fort Dix u saveznoj državi New Jersey. Prema pisanju TMZ-a, reper među zatvorenicima priča kako očekuje predsjedničko pomilovanje od Donalda Trumpa (79) početkom 2026. godine.

Trump navodno razmatra pomilovanje

Izvori bliski bivšem američkom predsjedniku tvrde da Trump još uvijek razmatra hoće li potpisati pomilovanje, iako mu je dio savjetnika sugerirao da to ne učini. Jedan izvor izjavio je: “Trump će napraviti ono što on želi.”

Planira pomoći zatvorenicima ako bude oslobođen

Navodno Diddy govori drugim zatvorenicima kako će se “pobrinuti za njih” kad izađe na slobodu. Podsjetimo, prošlog mjeseca započeo je služenje kazne od 50 mjeseci zatvora zbog nezakonitog transporta osoba radi nemoralnih svrha.

Možda će ranije na slobodu

Iako je do sada odslužio 13 mjeseci, Diddy bi, uz dobro ponašanje, mogao biti pušten za dvije godine. No, ako Trump odluči pomilovati ga, reper bi na slobodu mogao izaći mnogo ranije.

