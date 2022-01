Nakon veze s glumcem, Keaton je završila sa Steveom Jobsom. Mlada i vrlo željna podijeliti njegove ideje za budućnost, završila je u dosadnom razgovoru ni s kim drugim do Steveom Jobsom. Međutim, nije imala dovoljno pažnje za sav taj računalni razgovor, pa je počela tražiti nešto što bi je ipak oduševilo. To što je tražila našla je u Al Pacinu, s kojim je glumila u "Kumu". Diane Keaton je ušla u odnos s Al Pacinom, izjavivši da je on "najzabavniji muškarac" s "najljepšim licem" - ali ovaj je put, njezin intenzitet ipak prepao Pacina.