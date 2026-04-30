Godinama trpila bolove pa dobila dijagnozu za koju nikad nije čula: 'Mislila sam da ludim'

Britanska pjevačica i bivša zvijezda showa The X Factor, Diana Vickers, otkrila je da joj je nakon godina neizvjesnosti dijagnosticirano kronično zdravstveno stanje koje joj je uzrokovalo ozbiljne bolove.

Pjevačica (34) obratila se pratiteljima putem društvenih mreža, gdje je otvoreno progovorila o borbi koja traje već četiri godine. Kako je objasnila, sve to vrijeme trpjela je intenzivne bolove u donjem dijelu leđa, nogama i zdjelici, a uzrok je dugo ostajao nepoznat.

'Mislila sam da ludim'

U iskrenom videu Diana je priznala kako joj je napokon dijagnosticiran Pelvic Congestion Syndrome (sindrom zdjelične kongestije), stanje koje pogađa žene i povezano je s nepravilnim radom vena u zdjelici.

“Godinama sam govorila o iscrpljujućoj boli, ali nitko nije znao što je uzrok. Iskreno, mislila sam da ludim”, rekla je.

Dodala je i kako problem nije samo osoban, već ukazuje na širi nedostatak razumijevanja ženskog zdravlja:

“Nažalost, ovo je čest problem kod žena. Često smo pogrešno dijagnosticirane, nema dovoljno istraživanja ni ulaganja u žensko zdravlje, što je izuzetno frustrirajuće.”

'Postoji zajednica žena koje pate, a ne znaju zašto'

Nakon brojnih pretraga i sumnji na stanja poput endometriosis i Irritable Bowel Syndrome, ključni trenutak dogodio se prije dva tjedna kada je podvrgnuta laparoskopiji. Tada su liječnici otkrili pravi uzrok njezinih tegoba.

Objasnila je kako sindrom zdjelične kongestije nastaje kada vene u zdjelici ne funkcioniraju pravilno, što dovodi do nakupljanja krvi i bolnog pritiska:

“Čuti napokon dijagnozu, nakon svih nalaza koji su govorili da je sve u redu, bilo je ogromno olakšanje.”

Diana se nada da će dijeljenjem svoje priče pomoći drugim ženama koje se suočavaju s neobjašnjivim simptomima:

“Postoji zajednica žena koje pate, a ne znaju zašto. To može biti jako usamljeno iskustvo. Ako moja priča pomogne barem jednoj osobi, vrijedilo je.”

Podiže svijest o nedovoljno poznatom problemu

Prema NHS, ovo stanje uključuje proširene vene u zdjelici, slično proširenim venama na nogama, koje uzrokuju bol u donjem dijelu trbuha.

Podsjetimo, Diana je nedavno dospjela u fokus javnosti i zbog neugodnog incidenta na ulici, kada ju je nepoznata osoba pljunula dok je snimala video za društvene mreže. Unatoč šoku, pjevačica je nastavila snimanje i kasnije podijelila detalje tog događaja s pratiteljima.

Njezin iskren istup o zdravlju izazvao je brojne reakcije podrške, a mnogi su joj zahvalili na hrabrosti i podizanju svijesti o problemima koji često ostaju nedovoljno prepoznati.

