USKORO FINALE /

Sve o Miss Universe: Naša Laura među favoritima, pratimo natjecanje u kasnim satima

Sve o Miss Universe: Naša Laura među favoritima, pratimo natjecanje u kasnim satima
Foto: Matija Habljak/pixsell

Završna večer natjecanja održat će se u dvorani Impact Challenger Hall

20.11.2025.
13:50
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Uskoro se održava finale 74. izbora za Miss Universe u Tajlandu, a Hrvatska ima jaku kandidatkinju. Predstavnica Hrvatske, Laura Gnjatović (23) od dolaska u grad Pak Kret svrstava se među glavne favoritkinje za pobjedu. Svojim nastupom privukla je pažnju obožavatelja natjecanja diljem svijeta i povećala interes za izbor u Hrvatskoj.

Završna večer natjecanja održat će se u dvorani Impact Challenger Hall. Prijenos finala po hrvatskom vremenu je u petak 21. studenog u 2:00 sata ujutro.

Prijenos će biti dostupan na nekoliko platformi. Može se pratiti putem američko-španjolske televizije Telemundo te na streaming servisu Peacock. Organizatori su najavili i prijenos uživo na službenom YouTube kanalu Miss Universe organizacije, no treba napomenuti da su prethodni prijenosi s preliminarnih natjecanja za gledatelje u Hrvatskoj bili geoblokirani pa ta opcija nije zajamčena.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

 

Tko je Laura Gnjatović?

Laura Gnjatović je djevojka iz Zadra koja živi i radi u Dubrovniku. Visoka je 191 cm, a uz studij sestrinstva radi kao medicinska sestra u dubrovačkoj poliklinici. Profesionalno se bavi odbojkom i igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik.

Govori tri strana jezika. Engleski, talijanski i španjolski. Pažnju je privukla i intervjuom na tečnom španjolskom jeziku. Hobiji su joj ples, slikanje, sviranje gitare i boravak u prirodi, a aktivna je i u humanitarnom radu. Organizirala je modnu reviju u Dubrovniku za prikupljanje pomoći.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

 

Inače, kreaciju hrvastkog dizajnera i kostimografa Juraja Zigmana inspirirala je plemenita periska, zaštićena vrsta školjke iz Jadranskog mora. Kostimom se šalje ekološka poruka o važnosti očuvanja Jadrana. Njezin nastup je pozitivno ocijenjen. 

Miss UniverseLaura Gnjatović
