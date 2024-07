Unatoč kontroverznom ponašanju i silnim kritikama koje srpski pjevač Desingerica (31) dobiva na društvenim mrežama, njegovi roditelji ga podržavaju u svemu što radi.

Glazbenik je tijekom nastupa udarao publiku po glavi, tvrdeći da je to krštenje. No, to nije sve. Na pozornici je tijekom svog koncerta izašao iz mrtvačkog sanduka, a burne reakcije preplavile su društvene mreže kada je osvanula snimka u kojoj mu obožavatelj liže stopalo.

"Roditelji su mi velika podrška. U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati. Znao sam kamo to ide i kako će ispasti. Cijeli sam život radio gluposti… Moji su naviknuti na te stvari, samo su na vulgarnosti malo reagirali, ali mogli su biti ponosni od samog početka", ispričao je Desingerica za Blic.

Pjevač trenutačno nastupa u Crnoj Gori, no njegova supruga Nevena nije došla s njim.

"Nevena je kod kuće, čuva bebu. Nisam ljubomoran što je sama jer nemam razlog, ne da mi povod da budem ljubomoran. Nisam bio u situaciji da sam prevaren i ne znam što bih radio u toj situaciji, ne želim ni razmišljati o tome. Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila", rekao je.

Što se tiče negativnih komentara, Desingericu ne diraju ni najmanje. K tome, tvrdi da ne vidi ništa loše u svom ponašanju na pozornici.

