Denise Dame je sinoć u "Zadruzi" u toku igre otkrila svoju najveću patnju, mušakrca u kojeg se zaljubila, ali je imala jedan problem.

"Da li si bila nesretno zaljubljena", glasilo je pitanje, piše Blic.

"Bila sam zaljubljena u Amerikanca, on je imao 60 godina, bio je vrlo bogat, ali me ostavio zbog kokaina. Bili smo na proslavi Nove gofine i ja sam tako tražila neki kokain i on me je ostavio. Trebalo mi je dvije godine da se oporavim", bila je iskrena Denise.