Najuzbudljiviju ženu "Zadruge 5" Denis Dame mnogi nazivaju kontroverznom. Kako i ne bi, kada ona sama medijima daje zanimljive izjave. Čim je krenula "Zadruga 5" stanari kuće su je izrešetali pitanjima o intimi. Marku Janjuševiću Janjušu je tako dala do znanja da je biseksualka.

Nije htjela otkriti tko joj se od stanara dopada ni tko su njezini tipovi. U razgovoru s društvom izjavila je da nikada nije trenirala neki sport jer je, kako kaže, lijena. Izgled joj nije bitan kod budućeg partnera, nego karizma kojom zrači. Bitno joj je da je njezin partner bogat.

"Volim biti naga i volim erotiku. Ja sam liberalna. Volim djevojke, muškarce, sve između toga", istaknula je Denis u svom predstavljanju publici.

U reality je stigla s Radomirom Marinkovićem Takijem, ocem Maje Marinković, s kojim se i ljubila.

Želi seks pred kamerama

"Obećavam da ćemo imati seks pred kamerama, i to bez pokrivača", otkrila je Denis.

Starleta je navodno već nekoliko mjeseci u ljubavnoj vezi s bivšim srpskim ministrom, pišu slovenski mediji. Nije jasno o kome se točno radi, no prema navodima lokalnih medija, trebali su se vidjeti nekoliko puta neposredno prije ulaska u show, a noć prije predstave proveli su zajedno, u jednom od tamošnjih restorana.

"Monogamija je precijenjena, ne bih bila sa samo jednom osobom. Trenutno imam šest partnera. Neki u Sloveniji, ali zabavljam se i s utjecajnom osobom iz Beograda, ali ne mogu govoriti o njemu", rekla je Denise. Neki su tvrdili i da je Denise muško, odnosno transrodna osoba.

Mislili su da je trans

"Imam grube crte lica, misle da sam trans. Meni je to za pohvalu. Sviđa mi se što me uspoređuju sa trans osobama. One su lijepe i inteligentne. Ne zanimaju me tuđa mišljenja, niti sam ikada obraćala pažnju na to da se svidim svima. Moj život, moja stvar i živjet ću kako ja hoću", rekla je ona.

Denise je publici poznata i kao sudionica slovenskog reality showa čiji se koncept bazirao na tome da četvorica muškaraca u jednom trenutku budu s njom intimni.

Svojim cimerima u "Zadruzi" otkrila je da je imala vrlo teško djetinjstvo.

"Sve sam sama postigla, majka mi je bila čistačica. Teško mi je bilo, nemam roditelje kako treba, nisam imala novca, zezali su me zbog visine, maštala sam da budem poznata, evo me sad. Bilo mi je jako teško, ali sad je baš dobro", rekla je po ulasku u "Zadrugu".

Bavi se prodajom golišavih slika

"Denise Dame sam postala nakon osamnaeste godine. Volim se uljepšavati, to mi je jako važno, volim biti lijepa", dodala je. Denise na svom OnlyFans profilu zarađuje veliki novac.

"Bavim se prodajom golišavih slika već dvije godine. Od toga sam zaradila da kupim sebi Porschea od 150.000 eura (nešto više od milijun kuna)", kazala je.