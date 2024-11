Denis & Denis: Marina Perazić o obitelji i 40 godina albuma: 'Žalim za tim propuhom u glavi'

Hrvatska pjevačica Marina Perazić (66) najpoznatija je javnosti kao dio grupe Denis & Denis, a obilježava 40 godina od izlaska njihovog prvog albuma ''Čuvaj se'' koji je postao temelj za razvoj elektro-popa na hrvatskoj glazbenoj sceni. Album, koji je s pjesmama poput "Program tvog kompjutera" osvojio generacije obožavatelja, a pjesme s tog albuma i danas zvuče kao bezvremenski klasik. Povod za ovaj intervju je upravo obilježavanje 40 godina od objave albuma, a godišnjicu će proslaviti u subotu, 30. studenog na pozornici zagrebačke Tvornice kulture. U razgovoru a nama, Marina je otvoreno govorila o uspjehu albuma ''Čuvaj se'' te kako balansira privatno i poslovno.

Kako se osjećate povodom obilježavanja 40 godina od objave albuma "Čuvaj se"? Jeste li tada mogli zamisliti da će taj album postati kulturni fenomen?

Naš prvijenac je svojim uspjehom daleko prerastao sva naša očekivanja! Potpuno je nevjerojatna sama pomisao da je već prošlo 40 godina od izdavanja našeg prvog albuma. Proletjelo je, a još nevjerojatnije je da se te pjesme i danas vrlo rado slušaju, pa kažu da su van vremenske. Isto tako, prilično je čudno da smo Davor Tolja i ja, po godinama već u mirovini, a još uvijek koncertno aktivni, dok je naša publika na koncertima, ona koju vidimo u prvim redovima, uglavnom tinejdžerskog uzrasta!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjesma "Program tvog kompjutera" i danas je iznimno popularna. Što mislite zašto je toliko odoljela vremenu?

"Program tvog kompjutera" ne samo da uspješno odolijeva vremenu, jer je suštinski dobra stvar, odlična kombinacija glazbe i teksta, s brutalno nabrijanim aranžmanom koji puca od energije, nego ima i taj prepoznatljiv elektronski zvuk koji je postao i ostao "in", od 80-ih do danas! Tako snažno ja doživljavam tu pjesmu da svaki put kad je pjevam, prenosim tu moju jaku ushićenost na publiku koja se uklapa u moju vibru.

Foto: Privatna arhiva

Album "Čuvaj se" smatra se temeljem za razvoj electro-popa na ovim prostorima. Jeste li tada bili svjesni koliko će utjecaja imati na domaću glazbenu scenu?

Da, "Čuvaj se" je definitivno pionirski, teho-pop album po tome specifičan i u to vrijeme jedinstven primjer. Davor se kao klavijaturist savršeno uklopio u taj svjetski trend, koji je u to vrijeme bio tek u povojima! Nismo baš bili uvjereni da će ono što se nama toliko svidjelo na prvu, imati tako brz odjek kod publike koja još nije imala dovoljno prilike da se navikne na taj novi zvuk. Međutim, na naše veliko iznenađenje, uspjeh je uslijedio doslovno preko noći. Nakon samo jednog pojavljivanja u emisiji "Hit mjeseca", ne samo pjesma, nego i nas dvoje kao pojava, Denis&Denis, postali smo hit.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Rekli ste za medije da ste razočarani Hrvatskom i da se selite u New York, zbog čega ste se predomislili ili ste samo odgodili selidbu?

Znam da nisam rekla ništa slično. Nevjerojatno je kako mediji mogu izvaditi tvoju rečenicu iz konteksta i dodati svoje. Ah… S godinama me takve gluposti sve manje pogađaju. Tu sam, živim u Rijeci, rodnom gradu i vrlo aktivno radim, pjevam isključivo pjesme koje su pisane za mene, jer nemam mirovinu. Moj odlazak u New York dogodit će se tek za nekoliko godina, kada jedna od mojih kćeri postane majka i kada će joj moja pomoć dobro doći. Moje kćeri su rođene u New Yorku, tako da se sjećam koliko mi je značilo kad mi je tata uskočio u pomoć u nekoliko navrata po par mjeseci. I ja želim biti baka od pomoći kad god zatreba.

Foto: Privatna arhiva

Koliko često posjećujete kćeri u New Yorku?

Prošle godine sam otišla u New York prvi put nakon 26 godina. Postoji puno razloga zašto nisam otišla ranije… Pred kraj sam brinula o tati do njegovog odlaska, pa COVID, a i njih dvije dolaze bar dva puta godišnje u naše krajeve. Između ostalog, dogodi se taj neočekivani odjek ponovne suradnje s Davorom, tako da su se tek prošle godine namjestile sve okolnosti da mogu na miru i s mirom u duši provesti dva mjeseca u New Yorku i provjeriti svoja osjećanja po pitanju tog grada u kojem sam živjela osam i pol godina.

Foto: Privatna arhiva

Kako je glazbena scena izgledala prije u odnosu na sada?

Au… Ovo je vrlo kompleksno pitanje koje zaslužuje malo širu obradu, ali pokušat ću u par rečenica sažeti kakva je atmosfera vladala nekada. Vrlo često smo se sretali s kolegama glazbenicima na snimanjima raznih emisija, na aerodromima, na koncertima i s puno ljubavi izražavali simpatije jedni prema drugima. Područje je bilo dovoljno veliko za sve nas koji smo se izborili s prilično rigoroznim kriterijima izdavača koji su financirali naše projekte, ali i time ujedno postali vlasnici naših projekata do dana današnjeg! Rado bih izbjegla tu tešku temu.

Foto: Privatna arhiva

Za čime najviše žalite iz tih vremena?

Žalim za tim "propuhom" u glavi, koji ide uz tu mladalačku dob. Ta bezbrižnost, nesvjesnost što ti život nosi i s čim ćeš se susresti, suočiti se, suprotstaviti, izboriti se… Do ovog trenutka, nakon punih 40 godina od realizacije jednog sna – izdavanje prvog albuma, koji se zasnivao na ljubavi prema muzici i "unutrašnjoj" potrebi da se kroz glazbu izraziš, oslobodiš nekog unutrašnjeg "pritiska", poriva da stvaraš nešto svoje i da pobijediš sram da tu svoju intimu podijeliš s javnošću iskreno i bez zadrške, nadajući se čitavim našim bićem koje smo potpuno predali tom projektu, da ćemo se nekome dopasti… I jesmo! Beskrajno smo zahvalni na svemu što nam je taj album donio u život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Lorena Bućan: Nova pjevačica Magazina u klubu Mint

Tekst se nastavlja ispod oglasa