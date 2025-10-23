Demi Moore pozirala u oskudnom izdanju: Bori se protiv deseksualizacije starijih žena

Demi Moore (62) odlučna je u namjeri da se bori protiv deseksualizacije starijih žena. Nakon što je za ulogu u filmu "The Substance" dobila međunarodno priznanje, slavna glumica otvoreno je progovorila o pritisku da žene s godinama postanu "nevidljive" i prestanu se smatrati privlačnima, piše Daily Mail.

Američka zvijezda pozirala je za časopis Glamour nakon što ju je redakcija proglasila jednom od svojih Žena godine. Za tu prigodu snimila je provokativan editorijal – u korzetu bez naramenica i suknji, s dijamantnim naušnicama i visokim platformama koje su dodatno naglasile njezinu vitku figuru.

Demi Moore in the new issue of Glamour Magazine. pic.twitter.com/TUI3dapx3z — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@ArtinShots) October 22, 2025

Na fotografijama se pojavljuje i s dugom crnom kosom, koja joj ležerno pada preko ramena – a upravo je ta kosa, kako je sama otkrila, za nju čin prkosa.

"Kad sam zbog uloge u G.I. Jane obrijala glavu, to je bilo vrlo snažno iskustvo. No kad sam kasnije počela puštati kosu, shvatila sam da to za mene ima simbolično značenje. Mnoge žene, kako stare, šišaju se kratko jer misle da bi tako trebale izgledati. Nisam vjerovala u to. Ne vidim razlog zašto bi duga kosa bila rezervirana samo za mladost. Primijetila sam da žene, osobito kad uđu u menopauzu, često nesvjesno deseksualiziraju same sebe – i to sam odlučila odbiti", rekla je Moore.

Demi Moore in the new issue of Glamour Magazine. pic.twitter.com/TUI3dapx3z — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@ArtinShots) October 22, 2025

Za Glamour je pozirala i u haljini s golim leđima i visokim prorezom do bedara, zatim u ljubičastoj haljini neobičnog kroja koja je otkrivala zategnut trbuh, te u crnoj balskoj haljini s čipkastim gornjim dijelom.

Što film "The Substance" znači za pitanje društvenih standarda ljepote?

Moore je prošle godine doživjela pravi profesionalni preporod zahvaljujući filmu "The Substance", u kojem tumači Elisabeth Sparkle, televizijsku instruktoricu aerobika koja ostaje bez posla neposredno prije svog 50. rođendana. U očajničkom pokušaju da zadrži mladost, Elisabeth pristaje na eksperimentalni program "The Substance" koji joj omogućuje da se preobrazi u mlađu, savršenu verziju sebe – Sue, koju glumi Margaret Qualley. No tajna transformacija dolazi s opasnom cijenom: tjedan dana mora provesti u animaciji, a tjedan u stvarnom svijetu.

Demi Moore in the new issue of Glamour Magazine. pic.twitter.com/TUI3dapx3z — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@ArtinShots) October 22, 2025

Film istražuje koliko su žene spremne ići daleko kako bi zadržale mladolik izgled i medijsku pažnju, a tema je Moore itekako bliska. Glumica nikada nije skrivala da se podvrgla estetskim zahvatima – među njima su implantati u grudima, operacija nosa i navodno opsežna operacija pomlađivanja vrijedna 250.000 funti, koja je uključivala i podizanje kože na koljenima.

POGLEDAJTE VIDEO: Od oca monstruma u Splitu do sina princeze koji je dilao kokain: Ovo je Direktov pregled dana