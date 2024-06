Demi Moore podijelila je na Instagramu niz dosad neviđenih fotografija bivšeg supruga Brucea Willisa kako bi mu odala priznanje kao ocu usred njegove borbe s afazijom.

Glumica i drugi članovi njezine obitelji otvoreno su govorili o glumčevim zdravstvenim problemima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obitelj je uz glumca u teškim danima

U nedjelju je Demi (61) objavila nekoliko dirljivih fotografija Brucea (69) i njihove djece Rumer, Scout i Tallulah Willis. Na fotografijama su Mabel i Evelyn, djeca koju glumac dobio sa sadašnjom suprugom, Emmom Hemming Willis. Njegova obitelj je često znala reći da je Bruce brižan otac koji voli svoju djecu, a ta ljubav koju gaji prema njima je zauvijek ovjekovječena ovim fotografijama.

"Sretan Dan očeva našem najdražem tati. Volimo te, BW", napisala je Demi u objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Bruceu Willisu je dijagnosticirana frontotemporalna demencija u veljači 2023. Godinu dana ranije nakon što je otkriveno da se bori s afazijom, povukao se iz glume.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova kći Rumer podijelila je nove detalje o zdravlju svog oca: "Tako je dobar." Komentirala je kako provodi vrijeme s njezinom kćeri, Louettom.

"Imali su slatke trenutke tijekom posljednjeg zajedničkog posjeta, koji je bio nedavno. Lou je tek počela pomalo hodati, prišla mu je i bilo je tako slatko. On je tata djevojčice, skroz. Vidjela sam ga sa svojim sestrama, mojim malim sestrama. Dakle, sve se to ponovno vraća", dodala je Rumer. Također je istaknula koliko je važno da su kao obitelji otvoreni u vezi s bolešću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako to može imati bilo kakav utjecaj na drugu obitelj koja se na bilo koji način bori s nečim ovakvim, ili privući više pozornosti na bolest u nadi da će se pronaći lijek ili bilo što - što može biti od koristi bilo kome drugome, mislim da je stvarno važno", objasnila je.

Bruceu je dijagnosticiran agresivni degenerativni poremećaj. Liječnici su rekli da pacijenti s ovom bolešću često postanu nijemi unutar dvije godine nakon dijagnoze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Kada simptomi počnu, obično je to prilično stabilna progresija tijekom sljedećih nekoliko godina. Kada se pacijentima dijagnosticira, postoji prognoza za pet do deset godina, ali što se tiče invaliditeta, to je za nekoliko godina, mnogi jednostavno više nisu komunikativni", rekao je dr. Chris Winter, neurolog, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako prepoznati neizlječivu bolest od koje boluje megazvijezda Bruce Willis