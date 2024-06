Glumac Hiram Kasten, najpoznatiji po svojoj ulozi u Seinfeldu, umro je u 72. godini. Njegova žena, Diana Kisiel Kastenbaum, objavila je vijest o suprugovoj smrti u nedjelju i pritom otkrila da je Kasten bolovao od raka prostate.

Tragedija je time bila još veća jer je par na dan njegove smrti trebao proslaviti 38. godišnjicu braka.

Osim raka, glumac i komičar bolovao je i od Chronove bolesti koja mu je dijagnosticirana prije sedam godina. Od tog je trenutka prestao ganjati glumačku karijeru i posvetio se obitelji.

Njegova žena izjavila je kako je to bila odlična odluka jer je svoje posljednje trenutke proveo smijući se s ljudima koje voli zbog čega je, citiramo je, poživio duže od predviđenog.

Kasten je najpoznatiji po svojoj ulozi Michaela u 'Seinfledu' od 1993. do 1994. godine.

Glumac je karijeru počeo kao komičar u njujorškim zabavljačkim krugovima, a na scenu se probio kada je postao stalni izvođač u klubu 'The Comic Strip' gdje je nastupao i Jerry Seinfeld s kojim je 45 godina bio blizak prijatelj.

Proslavljeni komičar nastupao je i u klubovima kao što su The Comedy Cellar, The Improv, Caroline's i Dangerfield's, a viđali smo ga i u serijama kao što su 'Saved by the Bell', 'Princ iz Bel Aira', 'Cybill', 'Mad About You' i 'Svi vole Raymonda'.

Foto: Profimedia