Proglašena najljepšom ženom 2025. godine: Je li Demi Moore (62) zaslužila tu titulu?

Magazin People svake godine od 90-ih bira najljepšu ženu na svijetu, a ovogodišnju titulu odnijela je holivudska glumica Demi Moore (62).

"Trenutačno se osjećam ugodnije u vlastitoj koži nego ikada prije", rekla je glumica u intervjuu za časopis.

Dodala je da joj najveći osjećaj slobode dolazi iz prihvaćanja same sebe, sa svim vrlinama i manama.

"To je svakodnevni podsjetnik. Trebamo biti zahvalni za ono što jesmo, ne samo za ono što nam se sviđa. Važno je prihvatiti sve dijelove sebe", poručila je.

Foto: Profimedia Demi Moore

Demi danas s više poštovanja gleda na svoje tijelo i sve kroz što je prošla.

"I dalje se nekad pogledam u ogledalo i pomislim: 'Izgledam staro' ili 'Lice mi se opušta'. Ali danas znam da me to ne definira. To nije ono što određuje moju vrijednost", iskreno priznaje.

Brine o izgledu

Otkrila je i kako brine o sebi, ne jede meso, pazi na san, ali si ponekad ipak dopusti omiljeni Red Bull. "Nisam savršena. Još uvijek ga pijem. Ali samo jedan", dodala je.

Poznata po svojoj dugoj, tamnoj kosi, Demi kaže da je u budućnosti planira prestati bojati.

"Sto posto. Vidim žene sa sijedom, dugom kosom i mislim da izgledaju zapanjujuće. Moja kosa je trenutačno prošarana sijedima, što je čini mutnom. Zapravo, nisam ni počela bojiti kosu sve dok nisam imala oko 55 godina", otkrila je.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Demi u braku s bivšim suprugom, glumcem Bruceom Willisom (70) ima tri kćeri, Rumer, Scout i Tallulah. Bruce i Demi razveli su se 2000. godine nakon 13 godina braka, no ostali su u dobrim odnosima.

