Demi Lovato u tropskom raju nosila vrući bikini: Mnogima proradila mašta

Američka pjevačica i glumica Demi Lovato (33) odlučila je potražiti sunce na tropskoj destinaciji, a o čemu je obavijestila pratitelje na Instagramu. U seriji fotografija, poznata zvijezda pozira u crno-bijelom kupaćem kostimu na brodu i plaži.

Neki od obožavatelja primijetili su prema njezinim objavljenim fotografijama da se nalazi u Kostarici, a fanovi su objavu preplavili komentarima.

Donosimo neke od njih:

"Tako lijepa", "Wow, Demi, izgledaš nevjerojatno!", "Sretan sam što si ovdje u Kostarici!"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo da je ova godina bila intenzivna za Demi Lovato. U svibnju se udala za glazbenika Jordana Lutesa, a u listopadu izdala deveti studijski album It's Not That Deep. Povratak dance-pop korijenima i najava sjevernoameričke turneje za proljeće 2026. pokazuje da je u punom kreativnom zamahu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Crni petak donosi rekorde količine paketa: Skladišta su zatrapana, a Hrvatska pošta radi 24/7