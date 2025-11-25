FREEMAIL
Demi Lovato u tropskom raju nosila vrući bikini: Mnogima proradila mašta

Foto: Profimedia

Neki od obožavatelja primijetili su da se Demi nalazi u Kostarici

25.11.2025.
20:28
Hot.hr
Profimedia
Američka pjevačica i glumica Demi Lovato (33) odlučila je potražiti sunce na tropskoj destinaciji, a o čemu je obavijestila pratitelje na Instagramu. U seriji fotografija, poznata zvijezda pozira u crno-bijelom kupaćem kostimu na brodu i plaži.

Neki od obožavatelja primijetili su prema njezinim objavljenim fotografijama da se nalazi u Kostarici, a fanovi su objavu preplavili komentarima.

Donosimo neke od njih:

"Tako lijepa", "Wow, Demi, izgledaš nevjerojatno!", "Sretan sam što si ovdje u Kostarici!"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Demi Lovato (@ddlovato)

 

Podsjetimo da je ova godina bila intenzivna za Demi Lovato. U svibnju se udala za glazbenika Jordana Lutesa, a u listopadu izdala deveti studijski album It's Not That Deep. Povratak dance-pop korijenima i najava sjevernoameričke turneje za proljeće 2026. pokazuje da je u punom kreativnom zamahu.

