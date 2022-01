OSEBUJNA LEGENDA / Debeljuco božanstvenog glasa prodao je milijune albuma, žene su ga obožavale, a priča o njegovu imenu će vas dobro nasmijati

Slavni američki rock pjevač Meat Loaf preminuo je u 74. godini. Vijest o njegovoj smrti objavljena je na službenoj Facebook stranici glazbenika, a njegova supruga Deborah, kćeri Pearl i Amanda te bliski prijatelji bili su s pjevačem do zadnjeg trena. Njegovo rođeno ime bilo je Marvin Lee Aday, ali ga je kasnije službeno promijenio u Michael. Ovaj legendarni glazbenik prodao je 40 milijuna CD-a te stoji iza velikih rock hitova 1980-ih godina prošlog stoljeća, uključujući pjesmu iz 1993. "I'd Do Anything for Love". Prije glazbene karijere, pjevač se proslavio ulogom Eddieja u kultnom klasiku "The Rocky Horror Picture Show" iz 1975. godine. Dok obožavatelji i kolege zvijezde odaju počast preminulom pjevaču na društvenim mrežama, ponovno se pojavila priča o tome kako je Meat Loaf odabrao svoje kultno umjetničko ime - više o ovom legendarnom, osebujnom, pjevaču pogledajte u listalici...