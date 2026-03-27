David i Victoria Beckham postali glavni neprijatelji susjeda u Britaniji

Bivši nogometaš David Beckham i nekad glazbenica, a danas uspješna modna dizajnerica Victoria Beckham godinama uspješno balansiraju između javnog života i privatnosti spajajući karijere s trenucima daleko od očiju javnosti. Njihovo ključno utočište je vila u Cotswolds, u ruralnom Oxfordshireu, vrijedna oko 12 milijuna eura.

Kuća kombinira rustikalni šarm i sofisticirani dizajn, s interijerom koji odražava Victorijin stil. Ondje obitelj uživa u prirodi, zajedničkom vremenu i odmoru daleko od gradova.

No, posljednjih mjeseci pojavile su se kontroverze zbog nezadovoljstva susjeda.

Problem predstavljaju brojni zahtjevi za građevinske izmjene koje par podnosi postupno, umjesto kroz jedinstveni plan. Ti zahvati uključuju nove prilaze, ulaze, pomoćne objekte i uređenje okoliša, što prema kritičarima mijenja izgled ruralnog krajolika. Dio stanovnika smatra i da Beckhamovi imaju povlašten tretman.

Cijela situacija otvorila je raspravu o ravnoteži između očuvanja lokalnog identiteta i prava vlasnika da prilagode vlastiti prostor. Odluka sada ovisi o lokalnim vlastima koje moraju pažljivo odvagnuti obje strane.

Unatoč nesuglasicama, njihova kuća u Cotswoldsu i dalje ostaje važan dio obiteljskog života. Od kupnje 2016. godine, postala je mjesto odmora, zajedničkih trenutaka i novih hobija, poput Davidove strasti prema pčelarstvu. Za Beckhamove to nije samo luksuzna nekretnina, već prostor u kojem njeguju mir, privatnost i obiteljsku povezanost.

