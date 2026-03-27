U SREDIŠTU KONTROVERZE /

David i Victoria Beckham postali glavni neprijatelji susjeda u Britaniji

Foto: B4859/Avalon/Profimedia

U idiličnom engleskom selu, daleko od svjetla reflektora, privatni život David Beckham i Victoria Beckham ponovno je došao u fokus javnosti

27.3.2026.
21:06
Hot.hr
Bivši nogometaš David Beckham i nekad glazbenica, a danas uspješna modna dizajnerica Victoria Beckham godinama uspješno balansiraju između javnog života i privatnosti spajajući karijere s trenucima daleko od očiju javnosti. Njihovo ključno utočište je vila u Cotswolds, u ruralnom Oxfordshireu, vrijedna oko 12 milijuna eura.

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Kuća kombinira rustikalni šarm i sofisticirani dizajn, s interijerom koji odražava Victorijin stil. Ondje obitelj uživa u prirodi, zajedničkom vremenu i odmoru daleko od gradova.

No, posljednjih mjeseci pojavile su se kontroverze zbog nezadovoljstva susjeda.

Foto: Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Problem predstavljaju brojni zahtjevi za građevinske izmjene koje par podnosi postupno, umjesto kroz jedinstveni plan. Ti zahvati uključuju nove prilaze, ulaze, pomoćne objekte i uređenje okoliša, što prema kritičarima mijenja izgled ruralnog krajolika. Dio stanovnika smatra i da Beckhamovi imaju povlašten tretman.

Cijela situacija otvorila je raspravu o ravnoteži između očuvanja lokalnog identiteta i prava vlasnika da prilagode vlastiti prostor. Odluka sada ovisi o lokalnim vlastima koje moraju pažljivo odvagnuti obje strane.

Unatoč nesuglasicama, njihova kuća u Cotswoldsu i dalje ostaje važan dio obiteljskog života. Od kupnje 2016. godine, postala je mjesto odmora, zajedničkih trenutaka i novih hobija, poput Davidove strasti prema pčelarstvu. Za Beckhamove to nije samo luksuzna nekretnina, već prostor u kojem njeguju mir, privatnost i obiteljsku povezanost.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
